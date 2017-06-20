Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    24°
    21 Haziran 2017 00:09
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz

20 Haziran 2017 23:53

 

 

"AVRASYA TÜNELİNDE CEZALI GEÇİŞLER 9 HAZİRAN İTİBARIYLA SMS BİLDİRİMİ İLE GÖNDERİLİYOR" 

ANKARA (DHA) - ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve otoyolların 24-28 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olduğunu duyurdu. Bakan Arslan Avrasya Tüneli'ndeki geçişlerde bakiye yetersizliğiyle ilgili,  "Avrasya Tünelinde cezalı geçişler 9 Haziran itibarıyla SMS bildirimi ile gönderiliyor. Sürücülerimiz kendi bakiyelerini kontrol etsinler" dedi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Geleneksel Ulaştırma Muhabirleri ile iftar yemeğine katıldı ve 2017 yılının ilk yarısını değerlendirdi. Bakan Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi. Buna göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyollarda Ramazan Bayramı'nda ücretsiz geçiş sağlanacak.

"500'Ü ANA PROJE OLMAK ÜZERE 3400 PROJEMİZ DEVAM EDİYOR" 
Bakan Arslan,  "500'ü ana proje olmak üzere 3400 projemiz devam ediyor. Son 14 yılda, ülkemizin erişilir ve ulaşılabilir olması adına biz tam 347 milyar lira yatırım yaptık. Şu an devam eden projelerimiz için 227 milyar liralık daha yatırım yapacağız" dedi. 

"AVRASYA TÜNELİNDE CEZALI GEÇİŞLER 9 HAZİRAN İTİBARIYLA SMS BİLDİRİMİ İLE GÖNDERİLİYOR" 
Bakan Arslan Avrasya Tüneli'ndeki geçişlerde bakiye yetersizliğiyle ilgili,  "Avrasya Tünelinde cezalı geçişler 9 Haziran itibarıyla SMS bildirimi ile gönderiliyor. Sürücülerimiz kendi bakiyelerini kontrol etsinler" dedi. 


(FOTOĞRAF) 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Kilis'e 284 milyonluk yatırım yapıldı (2)
Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
DHA ANKARA-  Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz 
DHA YURT BÜLTENİ - 18
Portekizli bakan itfaiye uçağının düştüğünü yalanladı
Portekizli bakan itfaiye uçağının düştüğünü yalanladı
İtalya çeyrek finale yükseldi
Lyon ters köşe yaptı 
Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Yunanistan oldu
Brüksel'de canlı bomba yelekli şahıs etkisiz hale getirildi (3)
Yazarlar
Kemal Çiftçi
İhanetin böylesi görülmedi…
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Dut ağacından düşen çocuk, 2 gün sonra hastanede öldü
Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı
Trabzonspor’un savunma oyuncusu Mustafa’yı Antalyaspor istedi
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçının fotoğrafları 
Sanatçı Bülent Serttaş, şehit polis Sekin'nin mazarını ziyaret etti
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    03:2205:2513:1317:1120:4822:40
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=