DHA ANKARA-  Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz 

"AVRASYA TÜNELİNDE CEZALI GEÇİŞLER 9 HAZİRAN İTİBARIYLA SMS BİLDİRİMİ İLE GÖNDERİLİYOR"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve otoyolların 24-28 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olduğunu duyurdu. Bakan Arslan Avrasya Tüneli'ndeki geçişlerde bakiye yetersizliğiyle ilgili, "Avrasya Tünelinde cezalı geçişler 9 Haziran itibarıyla SMS bildirimi ile gönderiliyor. Sürücülerimiz kendi bakiyelerini kontrol etsinler" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Geleneksel Ulaştırma Muhabirleri ile iftar yemeğine katıldı ve 2017 yılının ilk yarısını değerlendirdi. Bakan Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi. Buna göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyollarda Ramazan Bayramı'nda ücretsiz geçiş sağlanacak.

"500'Ü ANA PROJE OLMAK ÜZERE 3400 PROJEMİZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Arslan, "500'ü ana proje olmak üzere 3400 projemiz devam ediyor. Son 14 yılda, ülkemizin erişilir ve ulaşılabilir olması adına biz tam 347 milyar lira yatırım yaptık. Şu an devam eden projelerimiz için 227 milyar liralık daha yatırım yapacağız" dedi.

"AVRASYA TÜNELİNDE CEZALI GEÇİŞLER 9 HAZİRAN İTİBARIYLA SMS BİLDİRİMİ İLE GÖNDERİLİYOR"

Bakan Arslan Avrasya Tüneli'ndeki geçişlerde bakiye yetersizliğiyle ilgili, "Avrasya Tünelinde cezalı geçişler 9 Haziran itibarıyla SMS bildirimi ile gönderiliyor. Sürücülerimiz kendi bakiyelerini kontrol etsinler" dedi.



ANKARA (DHA)



