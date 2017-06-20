(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Kilis'e 284 milyonluk yatırım yapıldı (2)

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kilis'te Resul Osman Mesire Alanı ve Musabeyli Barajı sulaması temel atma törenine katıldı. Eroğlu, 5 bin kişinin de katıldığı iftar ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada hükümet olarak Kilis'e 3 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek, şunları söyledi:



"Hükümet olarak Kilis’e, 3 milyar liralık yatırım yaptık. Hastaneler, tesisler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Kilis susuzluktan kırılıyordu. Kadınlar birbirine, 'Senin su günün ne zaman?' diye soruyordu. Su sorununu çözdük. Ama Suriyeli mülteci kardeşlerimiz geldi. 135 bin Suriyeli kardeşimiz Kilis’e geldi. Nüfus artında su sorunu çözmek için yukarı Afrin Barajı'nı yapıyoruz. İnşallah bu barajı önümüzdeki yıl çözeceğiz. 31 Aralık 2018 yılında bitireceğiz. Arıtma tesisini alt yapısını yapacağız. Gaziantep ile sizin ortaklaşa kullandığınız Kayacık Barajı var. Bunun yanına Doğanpınar Barajı yapıyoruz. Ormanın yakınlarındaki köylerde, ceviz, badem, zeytin, Antep fıstığı, dikecek. 3 yıl bakımı bütün masrafları, köydeki hane başına eşit şekilde dağıtılacak. 49 yıl vatandaşa ait geliri. Masraf bizim, geliri vatandaşındır."



Konuşmasının ardından Bakan Veysel Eroğlu ve beraberindekiler tarafından tesislerin temeli atıldı.