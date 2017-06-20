Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Yediye üç pas ve top kapma antrenmanları ile devam yeni sezon hazırlıkları 11'e 11 çift kale maç ile tamamlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam saat 19.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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