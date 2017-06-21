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Bakan Avcı, iftara katıldı

21 Haziran 2017 00:26

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de Ak Parti il teşkilatı tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de Ak Parti il teşkilatı tarafından düzenlenen iftara katıldı.
Ak Parti İl Başkanlığı tarafından bu akşam Lidya Düğün Salonu'nda iftar verildi. Yemeğe Bakan Nabi Avcı, Ak Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile çok sayıda partili katıldı. Yemeğin ardından Nabi Avcı kürsüye gelirken 'Eskişehir Marşı' çalındı. Avcı konuşmaya başlamadan önce marşın 'Eskişehir Eskişehir yalçın kaya sarp yeri, kalelerden çok kuvvetli' bölümü söylenirken daha sonra ses kesildi. Avcı da kürsüden partilileri göstererek, "devamında  içindeki askerleri diye sizden bahsedecekti. Hadi fazla şey olmasın diye arkadaşlar sesini kıstılar. Yoksa devamında sizlerden bahsedecekti" dedi. 
2019 ÖNEMLİ
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, konuşmasında 2019 yılının önemli olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:
"Çünkü 2019'da bütün Türkiye, bölgemizde kurulmak istenen tezgahlara 1'inci Dünya Savaşı'ndan sonra, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra şöyle ya da böyle biçimlendirdikleri ama Türkiye'yi gemleyemedikleri, boyunduruk altına alamadıkları Türkiye'yi, kendilerince hizaya sokmak için pek çok tertibin içerisindeler. Buna 16 Nisan referandumunda gereken cevabı verdiniz. Şimdi bu cevabımızın ne anlama geldiğini, onlara 2019 seçimlerinde de tüm Türkiye'de ve Eskişehir'de hep birlikte göstereceğiz inşallah."

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