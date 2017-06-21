Liseli genç kızdan acı haber (2)

DÜĞÜNÜNDE GİYMEYİ PLANLADIĞI GELİNLİK, MEZARININ ÜSTÜNE ÖRTÜLDÜ

DÜĞÜNÜNDE GİYMEYİ PLANLADIĞI GELİNLİK, MEZARININ ÜSTÜNE ÖRTÜLDÜ

Aydın'da tabancayla intihar girişiminde bulunup, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren Simge Nazlı Ayyıldız için Yedieylül Mahallesi İmam Hatip Camii'inde tören düzenlendi. Törende, Ayyıldız'ın tabutuna, geçen 19 Mart tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren kuzeni Derya Dursun Ayyıldız'ın, düğününde giymesi için kendisine hediye ettiği gelinlik örtüldü.

Ayyıldız'ın cenazesi, İmam Hatip Camii'inde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda kuzeni Derya Dursun Ayyıldız'ın mezarının yanında toprağa verildi. Mezarlığa kadar tabutunun üstünde götürülen gelinlik de mezarının üzerine örtüldü.

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