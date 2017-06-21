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Şanlıurfa'da Bediüzzaman mevlidi

21 Haziran 2017 00:34

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, 57 yıldır Bediüzzaman Said Nursi ve şehitler anısına yapılan mevlide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, 57 yıldır Bediüzzaman Said Nursi ve şehitler anısına yapılan mevlide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kentin simgesi Balıklıgöl'de bulunan Dergah Camisi'nde yatsı namazının ardından başlayan mevlide yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Çevre il ve ilçelerden de gelen vatandaşlar, Said Nursi'nin ilk gömüldüğü mezar başında dua etti.
Şehir dışından gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Bugün Kadir gecesinin arifesindeyiz. Çok önemli bir şahsiyet için mevlidi şerif okunuyor. Bilim, ilim ve irfanıyla yol gösterici, Risale-i Nur ile bir nevi dünyaya islamiyete, Müslümanlara ışık tutmuş olan ve hayatı boyunca mücadele ile sırf hakkı icra etmenin yolunda hareket eden bir zatın mevlidine Türkiye’nin dört bir yanında akın akın gelen insanlar var. Bu kutsal belde, peygamberler şehri Şanlıurfa’da misafirleri ağırlamanın huzurunu yaşıyoruz” dedi.
Mevlidin 57 yıldır yapıldığını ifade eden Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı üyesi Nihat Çiçek ise, "Şanlıurfa'ya gelen misafirlerimizi, vatandaşlarımız evlerinde konuk ediyor. Binlerce nur talebesi Şanlıurfa'da bir araya gelerek Bediüzzaman'ı andılar. Nursi çağımızın yetiştirdiği ender alimlerden biridir ve bu nedenle her yıl mevlit düzenliyoruz" diye konuştu.

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