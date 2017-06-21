Caddede alışveriş yapanlara ateş açıldı: 5 yaralı

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te motosikletli bir kişi tarafından caddede alışveriş yapanların üzerine av tüfeği ve tabancayla ateş açıldı, 1'i ağır, 5 kişi

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te motosikletli bir kişi tarafından caddede alışveriş yapanların üzerine av tüfeği ve tabancayla ateş açıldı, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi Şoför Ali Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı caddede, 27 AN 75 plakalı motosikletin henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü tarafından av tüfeği ve tabancayla alışveriş yapanların üzerine peş peşe ateş açıldı. Saldırıda, saçma ve kurşunların isabet ettiği Tülay Gülderen, Dilek Demir, Dilan Demir, Yağmur Çobanoğlu ve Suriye uyruklu Zekeriya Melikşah yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tülay Gülderen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI