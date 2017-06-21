KANDİLLİ AÇIKLARINDA KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Üsküdar Kandilli sahilinde akıntıya kapılarak gözlerden kaybolan Muhammet Hasan Demir'i arama çalışmalarına gece boyu devam edildi.

Kandilli sahilinde bu akşam üstü beş arkadaşı ile denize giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 15 yaşındaki Muhammet Hasan Demir'i arama çalışmaları devam ediyor. Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlatmıştı. Denizin dalgalı olması nedeniyle zaman zaman aksamaların yaşandığı aramalara an itibarı ile bir polis teknesi ve balıkçı teknesi katılıyor. Öte yandan kayıp gencin yakınları sahil boyunda çalışmaları endişeli gözler ile izliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz polisinin arama çalışmaları

-Balıkçı teknesinin çalışmaları

-Boğazdan görüntüler

-Genel ve detaylar