Dayak yiyen şortlu kız konuştu

Şort giydiği için minibüste darp edildiğini söyleyen üniversiteli kız Asena Melisa Sağlam konuştu. Sağlam, 'Sol çenemde aniden bir ağrı hissettim. Çünkü cama çarptım. Kök dişim kırıldı. Saçımı tuttu çekti. Kafamı eğip yumruk attı. Yumruktan sonra ben yere düştüm. Yardım bekledim. Kimse gelmedi. Şoför arkasını dönüp izliyordu.. Kaçtı, kimse gitmedi peşinden' dedi.

Asena Melisa Sağlam Çarşamba günü bindiği Pendik- Aydost minibüste saldırıya uğradı. Sağlam'ın iddiasına göre saldırıyı gerçekleştiren kişi " Ramazan'da böyle giyinmeye utanmıyor musun " diyerek yüzüne kendisine yumruk attı.



DARP RAPORU ALDI

Pendik Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan 21 yaşındaki İngilizce Psikoloji öğrencisi Asena Melisa Sağlam o anları şöyle anlattı: Oturduğum andan itibaren, 'Ramazan'da böyle giyinilir mi ? Böyle giyinmeye utanmıyor musun' gibi laflar söyledi. Beyaz bir tulum giymiştim, şort şeklinde. Önden dekoltesi vardı. Fakat çantam önüme asılıydı. Zaten kim düşünür ki, insan rahatsız olur mu bu giysiyle. O...u lafını diyene kadar bir şey dememiştim. Onu dedikten sonra. 'Bakma sen de dedim, hiç yüzüne bakmadan. Ondan sonra işte, 'sen kıçını başını açarsan nasıl bakmayayım'.'Ben de bakarım işte' dedi. 'Bu sana bağlı, nefsine bağlı' dedikten sonra tekrar söylendi.



"DUYMAK İSTEMEDİM"

Minibüstekilerin yaşanan bu sözlü tartışmanın ardından kendisine değil karşı tarafa destek verdiğini anlatan genç kız " Kulaklığımı taktım o sırada. Duymak istemedim. Yolculuğuma devam ettim "diye konuştu.



"KİMSE GELMEDİ.. ŞOFÖR ARKASINI DÖNDÜ

Bir süre sonra 30'lu yaşlardaki bu kişinin yanına gelerek ayakta dikildiğini minibüsten inerken de kendisine yumruk attığını söyleyen Asena Melisa Sağlam, " Sol çenemde aniden bir ağrı hissettim. Çünkü cama çarptım. Kök dişim kırıldı arkadaki. Ne yapıyorsun diye bağırıp kolundan kavradım. Ondan sonra yardım bekledim. 'Kim oluyorsun, 'nasıl bana vurursun' şeklinde cümleler kullandım. Buna rağmen kimse gelmedi. Tutup sarstığım için şahıs bana tekrar vurdu ben ayaktayken, şoför arkasını dönüp izliyordu. Bana bir kez daha vurduktan sonra ben de onun yüzüne tokat attım. Sonra saçımı tuttu çekti. Kafamı eğip yumruk attı. Yumruktan sonra ben yere düştüm. Kaçtı, kimse gitmedi peşinden"şeklinde konuştu.



YAKALANMASINI İSTİYOR

Yerde yatarken polislerin yardımına koştuğunu anlatan Asena Melisa Sağlam, daha sonra karakola gidip ifade verdiğini ve saldırgandan şikayetçi olduğunu söyledi. Genç kız polislerin minibüsün güvenlik kamerasından saldırıyla ilgili görüntüleri aldığını ve teşhis etmesi için kendisine gösterdiğini söyledi. Asena Melisa Sağlam, ifadesi alınıp serbest bırakılan saldırganın yakalanmasını cezalandırılmasını istedi.



DARP İNSANLARI ETKİLEMİYOR

" Benim ailem bana hiç vurmamış insanlar. Ben hiç şiddet görmüş değilim. Bunu yaşayınca şaşırdım"diye konuşan Asena Melisa Sağlam," Bu olayı yaşadıktan sonra yakın arkadaşlarım bunun üzerinden prim yapmaya çalıştı. 'Biz seni uyarmıştık', 'biz sana bunu demiştik'. Bana gelen yorumlara şaşırmadım. Olayın darp olması da insanları etkilemiyor. Ben böyle giyiniyorsam, insanlara göre ben bunu hak etmiş oluyorum" şeklinde konuştu



RAMAZANLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ VE SİYASİ YORUMLAR ÜZDÜ

Yaşadığı darp olayının tek başına Ramazanla ilişkilendirilmesine tepki gösteren Asena Sağlam,"Dini, Ramazanı, inancı kötülemeye çalışan bunu bu şekilde yorumlayan insanlar da çok çirkin" dedi. Olayın siyasi atmosferle ilişkilendirilmesine de istemeyen Sağlam, " Bununla alakası yok. Bu olay üzerinden yanımda olunmasından çok, birileri siyasete çekti"diye konuştu.



EMEKLİ ÖĞRETMEN BABADAN KIZINA DESTEK

İlk günden beri kızına destek olan Trabzonlu Emekli Öğretmen Eyüp Sağlam da, saldırganın eğitimsiz olduğuna vurgu yaparak, " Bazı şeyleri kendilerini tek başına halledeceklerini zannediyorlar. Toplumun değerlerine de zarar veriyorlar. Bir nevi Provokasyon. Neye hizmet ettiklerini anlamış değilim. Seni ilgilendirmez"dedi.



"CUMHURBAŞKANIMIZ ÖZGÜR ORTAMI SAĞLAMIŞTIR"

" Giyim kuşam konusunda Cumhurbaşkanımız gerçekten özgür ortamı sağlamıştır" diyen baba Sağlam," İster başörtülü olsun, ister başı açık olsun, ister mini etekli olsun sokakta da görüyoruz, iş yerinde de görüyoruz. Toplumumuz bunu kabul etmiştir.Herkesin kılık kıyafetine de, dini inancına da , siyasi görüşüne de saygılı olmak lazım"diye konuştu.

Özgür ALTUNCU - Taner YENER/ İSTANBUL, (DHA)