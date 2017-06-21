DHA YURT BÜLTENİ - 19

Adana tabancalı market soygunu

Adana tabancalı market soygunu

ADANA'da maskeli bir kişi, girdiği markette görevlileri tabancayla tehdit edip 490 lira gasp ederek kaçtı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. Maskeli bir kişi, girdiği bir marketler zincirinin şubesinde tabancasını kasiyere doğrultup "Kimse zarar görmesin. Sizinle işim yok. Ben paraları almaya geldim" diyerek, para istedi. Kasadaki 490 lirayı alan şüpheli, marketten çıkıp koşarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Marketin dış görüntüsü

- Marketin içinde inceleme yapan sivil ve resmi polisler

- Marketin kasası ve kasiyerden görüntü

- Olay yerinden ayrılan polis aracından görüntü

- Olay yeri inceleme polislerinin markette çalışma yapması

- Olay yeri inceleme polislerinin marketin kapısında parmak izi alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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Caddede alışveriş yapanlara ateş açıldı: 5 yaralı



GAZİANTEP'te motosikletli bir kişi tarafından caddede alışveriş yapanların üzerine av tüfeği ve tabancayla ateş açıldı, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi Şoför Ali Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı caddede, 27 AN 75 plakalı motosikletin henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü tarafından av tüfeği ve tabancayla alışveriş yapanların üzerine peş peşe ateş açıldı. Saldırıda, saçma ve kurşunların isabet ettiği Tülay Gülderen, Dilek Demir, Dilan Demir, Yağmur Çobanoğlu ve Suriye uyruklu Zekeriya Melikşah yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tülay Gülderen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Boş kovan ve fişekler

- Güvenlik şeridi

- Polis ekipleri

- Polisin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER / GAZİANTEP,(DHA)

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Bakan Avcı, iftara katıldı



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de Ak Parti il teşkilatı tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Ak Parti İl Başkanlığı tarafından bu akşam Lidya Düğün Salonu'nda iftar verildi. Yemeğe Bakan Nabi Avcı, Ak Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile çok sayıda partili katıldı. Yemeğin ardından Nabi Avcı kürsüye gelirken 'Eskişehir Marşı' çalındı. Avcı konuşmaya başlamadan önce marşın 'Eskişehir Eskişehir yalçın kaya sarp yeri, kalelerden çok kuvvetli' bölümü söylenirken daha sonra ses kesildi. Avcı da kürsüden partilileri göstererek, "devamında içindeki askerleri diye sizden bahsedecekti. Hadi fazla şey olmasın diye arkadaşlar sesini kıstılar. Yoksa devamında sizlerden bahsedecekti" dedi.

2019 ÖNEMLİ

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, konuşmasında 2019 yılının önemli olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Çünkü 2019'da bütün Türkiye, bölgemizde kurulmak istenen tezgahlara 1'inci Dünya Savaşı'ndan sonra, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra şöyle ya da böyle biçimlendirdikleri ama Türkiye'yi gemleyemedikleri, boyunduruk altına alamadıkları Türkiye'yi, kendilerince hizaya sokmak için pek çok tertibin içerisindeler. Buna 16 Nisan referandumunda gereken cevabı verdiniz. Şimdi bu cevabımızın ne anlama geldiğini, onlara 2019 seçimlerinde de tüm Türkiye'de ve Eskişehir'de hep birlikte göstereceğiz inşallah."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Avcı'nın salona girişi,

-Avcı'nın iftar mamasında çekilen görüntüsü,

-Avcı'nın Eskişehir Marşı çalınırken kürsüye gelmesi,

-Avcı'nın konuşması,

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/(ESKİŞEHİR),(DHA)

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Ayakkabıcılar Odası iftarda buluştu



İZMİR Ayakkabıcılar Odası Balçova'daki iftar yemeğinde buluştu. Yemeğe katılan İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, "Topluma ve üyelerimize destek verecek şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. Biz birlik olursak yapamayacağımız bir şey yok" dedi.

İzmir Ayakkabıcılar Odası, bugün Aquamarin'de iftar yemeği düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan davete Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, İzmir Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ve yaklaşık 500 davetli katıldı. Yemeğin açılış konuşmasını yapan İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, "Sitemezin içerisindeki 3 şeritli yolu Bornova Belediye Başkanımız Sayın Olgun Atilla'nın destekleriyle bitirdik. Şimdi, yine sitemizin içerisinden Bornova'ya dönen yolu tamamlayacağız. Topluma ve üyelerimize destek verecek şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. Biz birlik olursak yapamayacağımız bir şey yok" dedi.

Ata'nın ardından kürsüye çıkan İzmir Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu ise, "Bizler Ahi Kültürü'nden gelen insanlarız. Millete ve devlete karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için öncelikle birbirimizi sevmeliyiz, herkes birbirini sevsin ve sevgisini alenen göstermekten çekinmesin" şeklinde konuştu. Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde birlik ve beraberliğin artması gerektiğini belirten Mutlu, "İnsana hizmet ediyoruz ve insana hizmet etmek demek devlete hizmet etmek demektir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yemekten görüntü

- Davetlilerden görüntü

- Zekeriya Mutlu ile röp.

- Yalçın Ata ile röp.

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

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Şanlıurfa'da Bediüzzaman mevlidi



ŞANLIURFA’da, 57 yıldır Bediüzzaman Said Nursi ve şehitler anısına yapılan mevlide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kentin simgesi Balıklıgöl'de bulunan Dergah Camisi'nde yatsı namazının ardından başlayan mevlide yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Çevre il ve ilçelerden de gelen vatandaşlar, Said Nursi'nin ilk gömüldüğü mezar başında dua etti.

Şehir dışından gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Bugün Kadir gecesinin arifesindeyiz. Çok önemli bir şahsiyet için mevlidi şerif okunuyor. Bilim, ilim ve irfanıyla yol gösterici, Risale-i Nur ile bir nevi dünyaya islamiyete, Müslümanlara ışık tutmuş olan ve hayatı boyunca mücadele ile sırf hakkı icra etmenin yolunda hareket eden bir zatın mevlidine Türkiye’nin dört bir yanında akın akın gelen insanlar var. Bu kutsal belde, peygamberler şehri Şanlıurfa’da misafirleri ağırlamanın huzurunu yaşıyoruzö dedi.

Mevlidin 57 yıldır yapıldığını ifade eden Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı üyesi Nihat Çiçek ise, "Şanlıurfa'ya gelen misafirlerimizi, vatandaşlarımız evlerinde konuk ediyor. Binlerce nur talebesi Şanlıurfa'da bir araya gelerek Bediüzzaman'ı andılar. Nursi çağımızın yetiştirdiği ender alimlerden biridir ve bu nedenle her yıl mevlit düzenliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dergah camisi

- Camiye gelen vatandaşlar

- Vatandaşların Bediüzzaman Said Nursi’nin ilk toprağa verildiği yerde dua okuması

- Mevlit

- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile röportaj

- Vakıf üyesi Nihat Çiçek ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR / ŞANLIURFA,(DHA)

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Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz

"AVRASYA TÜNELİNDE CEZALI GEÇİŞLER 9 HAZİRAN İTİBARIYLA SMS BİLDİRİMİ İLE GÖNDERİLİYOR"

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve otoyolların 24-28 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olduğunu duyurdu. Bakan Arslan Avrasya Tüneli'ndeki geçişlerde bakiye yetersizliğiyle ilgili, "Avrasya Tünelinde cezalı geçişler 9 Haziran itibarıyla SMS bildirimi ile gönderiliyor. Sürücülerimiz kendi bakiyelerini kontrol etsinler" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Geleneksel Ulaştırma Muhabirleri ile iftar yemeğine katıldı ve 2017 yılının ilk yarısını değerlendirdi. Bakan Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi. Buna göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyollarda Ramazan Bayramı'nda ücretsiz geçiş sağlanacak.

"500'Ü ANA PROJE OLMAK ÜZERE 3400 PROJEMİZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Arslan, "500'ü ana proje olmak üzere 3400 projemiz devam ediyor. Son 14 yılda, ülkemizin erişilir ve ulaşılabilir olması adına biz tam 347 milyar lira yatırım yaptık. Şu an devam eden projelerimiz için 227 milyar liralık daha yatırım yapacağız" dedi.

"AVRASYA TÜNELİNDE CEZALI GEÇİŞLER 9 HAZİRAN İTİBARIYLA SMS BİLDİRİMİ İLE GÖNDERİLİYOR"

Bakan Arslan Avrasya Tüneli'ndeki geçişlerde bakiye yetersizliğiyle ilgili, "Avrasya Tünelinde cezalı geçişler 9 Haziran itibarıyla SMS bildirimi ile gönderiliyor. Sürücülerimiz kendi bakiyelerini kontrol etsinler" dedi.

(FOTOĞRAF)

Haber: ANKARA,(DHA)

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