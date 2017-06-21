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TAKSİCİLERİN TRAFİKTEKİ KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI 

21 Haziran 2017 01:42

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İstanbul,DHA

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İstanbul,DHA
Ümraniye'de iki taksici arasındaki trafik tartışması kanlı bitti. Taksicilerden biri arkadaşlarıyla birlikte, diğer taksicinin çalıştığı durağı basarak kurşun yağdırdı. Saldırıda taksi durağı sahibi hayatını kaybetti, biri ağır iki kişi yaralandı. 

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Alemdağ Caddesi Çakmak Köprüsü yakınındaki Çakmak Taksi Durağı'nda meydana geldi. İddialara göre, dün akşam saatlerinde, Çakmak Taksi durağında çalışan bir taksici ile bir başka taksici arasında, trafik tartışması yaşandı. Tartışmadan sonra, ismi henüz belirlenemeyen taksici durağa döndü. 
İftar saatinin ardından, diğer taksici, bir minibüs dolusu arkadaşıyla taksi durağını bastı. İki taksici grup arasında başlayan tartışmanın ardından küçük çaplı bir arbede yaşandı. Bu sırada, haber verilmesi üzerine durağa gelen taksi durağının sahibi Ferhat Bozyel, iki grubu sakinleştirmeye çalıştı. O esnada, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin 'Vurun şunları' demesinin ardından, bellerindeki tabancaları çıkaran diğer gruptakiler, durak çalışanlarının üzerine kurşun yağdırdı. Saldırıda, Ferhat Bozyel, kardeşi Feyyaz Bozyel ve soyadı henüz belirlenemeyen Hasan adlı durak çalışanı yaralandı. 

Ağır yaralı olarak Özel Erdem Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Bozyel, yapılan tüm mühadalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Feyyaz Bozyel Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Hasan adlı çalışan ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Feyyaz Bozyel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.  

Görüntü dökümü:
---------------
-Olayın  olduğu durak
-Olay yeri inceleme polisleri
-Polis ekipleri
-Toplanan kalabalık
-Yerdeki boş kovanlar
-Hastane de toplanan yakınları
 

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