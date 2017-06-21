DHA YURT - Samsun ve Ordu'nun bazı ilçeleri için aşırı yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Samsun ve Ordu'nun bazı ilçelerinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Samsun ve Ordu'nun bazı ilçelerinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, yağışların yoğunlaşması beklenen ilçeler şu şekilde bildirildi:

"Halen Samsun'un doğusunda etkili olan sağanak yağışlar bugün öğlen saatlerine kadar başta Çarşamba ve Salıpazarı ilçeleri olmak üzere Samsun'un doğusunda şiddetli ve yer yer aşırı yağışlar (100 kg/metrekare) şeklinde beklenmektedir. Ordu'nun batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (20-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, ulaşımda aksamalar, su baskınları vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Haber: SAMSUN,(DHA)