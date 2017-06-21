Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    24°
    21 Haziran 2017 04:40
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Bolu Dağı'nda trafik çilesi

21 Haziran 2017 03:59

Ersin ERCAN/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı'nda TEM'in Ankara yönünün kapalı olması nedeniyle trafiğin verildiği D-100 Karayolu'nda gece boyunca trafik çilesi yaşandı. Bolu Dağı'nda oluşan

Ersin ERCAN/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı'nda TEM'in Ankara yönünün kapalı olması nedeniyle trafiğin verildiği D-100 Karayolu'nda gece boyunca trafik çilesi yaşandı. Bolu Dağı'nda oluşan araç kuyruğu Kaynaşlı Gişeleri'nde TEM'e kadar uzandı. Sürücüler, 22 kilometrelik dağı yaklaşık 3-4 saatte geçebildi.
TEM Bolu Dağı geçişinin Ankara yönü, geçen 7 Haziran'da üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arasındaki çalışma nedeniyle sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirildi.
Akşam iftar vaktine doğru Bolu Dağı'nda başlayan araç yoğunluğu, iftardan sonra gece boyunca artarak devam etti. Bayram tatiline erken çıkarak memleketlerine giden tatilcilerin de etkisiyle D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde ulaşım güçlükle sağlandı. Adım adım ilerleyen trafikte sürücüler duruma tepki gösterdi.
Saat 01.00 sıralarında bir TIR'ın Bolu Dağı'nı tırmanırken arızalanması sonucu ulaşım bir süre durdu. Bu sırada oluşan kuyruk Kaynaşlı Gişeleri'nin de gerisine TEM'e kadar uzandı. TIR'ın kaldrılması ardından yol yeniden açıldı. Ancak yoğunluk nedeniyle sürücüler adım adım ilerleyebildi. Kaynaşlı Gişeleri'nde 3 HGS gişesinden 1'sinin arızalı olması nedeniyle de yığılma meydana geldi.
Bazı sürücüler, konvoydan çıkıp köy yolunu takip ederek kestirmeden Bolu Dağı'nın yarısına kadar tırmandı ve tekrar konvoya girdi. Akşamdan itibaren gece boyunca sürücüler 22 kilometrelik Bolu Dağı'nı 3-4 saatte geçebildi. Öte yandan Karayolları ekiplerinin TEM'deki çalışmayı tamamladığı, son kontrollerin ardından yolun bugün ulaşıma açılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Gece kulübü sahibi Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğradı
DHA YURT BÜLTENİ - 20
GECE KULÜBÜ SAHİBİ BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Samsun ve Ordu'nun bazı ilçeleri için aşırı yağış uyarısı
DHA YURT - Samsun ve Ordu'nun bazı ilçeleri için aşırı yağış uyarısı
Taksicilerin trafik kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Dur ihtarına uymadı, kaçarken 4 araca çarptı
TAKSİCİLERİN TRAFİKTEKİ KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI 
PETKİM'de sendika yöneticilerinin gözaltına alınması gerginliği arttırdı
Ağaca çarpan takside can pazarı (2)
Yazarlar
Kemal Çiftçi
İhanetin böylesi görülmedi…
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Dut ağacından düşen çocuk, 2 gün sonra hastanede öldü
Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı
Trabzonspor’un savunma oyuncusu Mustafa’yı Antalyaspor istedi
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçının fotoğrafları 
Sanatçı Bülent Serttaş, şehit polis Sekin'nin mazarını ziyaret etti
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    03:2205:2513:1317:1120:4822:40
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=