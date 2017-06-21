Samsun ve Ordu'nun bazı ilçeleri için aşırı yağış uyarısı

SAMSUN, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Samsun ve Ordu'nun bazı ilçelerinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle uyarı yaptı.

SAMSUN, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Samsun ve Ordu'nun bazı ilçelerinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle uyarı yaptı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada bugün öğle saatlerine kadar yağışların yoğunlaşmasının beklendiği vurgulanırken şöyle denildi:

"Halen Samsun'un doğusunda etkili olan sağanak yağışlar bugün öğlen saatlerine kadar başta Çarşamba ve Salıpazarı ilçeleri olmak üzere Samsun'un doğusunda şiddetli ve yer yer aşırı yağışlar (100 kg/metrekare) şeklinde beklenmektedir. Ordu'nun batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (20-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, ulaşımda aksamalar, su baskınları vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."