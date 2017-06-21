Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    24°
    21 Haziran 2017 04:40
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

GECE KULÜBÜ SAHİBİ BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

21 Haziran 2017 04:13

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)
Taksim'de bir gece kulübü sahibi Ozan Ataer Atıcı, Beşiktaş'ta kafe çıkışı araca binerken kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası saldırganlar otomobil ile kaçarken, vücuduna 3 kurşun isabet eden Atıcı tedavi altına alındı. Atıcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi üzerinde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim'de bir  gece kulübü sahibi olan Ozan Ataer Atıcı, cadde üzerindeki bir kafede arkadaşları ile birlikte bir süre oturduktan sonra kafeden ayrıldı. Bir arkadaşına ait park halindeki cipe binmeye çalışan Atıcı'ya o sırada yanlarına yaklaşan otomobilden kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından ateş açıldı. Arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. 

Vücuduna 3 kurşun isabet eden atıcı sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Atıcı'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde ve cip üzerinde inceleme yaparak, saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
-----------
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Yerdeki kovanlar
-Araç taki kurşun deliği
-Olay yeri inceleme polisleri
-Genel ve detaylar


 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Gece kulübü sahibi Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğradı
DHA YURT BÜLTENİ - 20
Bolu Dağı'nda trafik çilesi
Samsun ve Ordu'nun bazı ilçeleri için aşırı yağış uyarısı
DHA YURT - Samsun ve Ordu'nun bazı ilçeleri için aşırı yağış uyarısı
Taksicilerin trafik kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Dur ihtarına uymadı, kaçarken 4 araca çarptı
TAKSİCİLERİN TRAFİKTEKİ KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI 
PETKİM'de sendika yöneticilerinin gözaltına alınması gerginliği arttırdı
Ağaca çarpan takside can pazarı (2)
Yazarlar
Kemal Çiftçi
İhanetin böylesi görülmedi…
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Dut ağacından düşen çocuk, 2 gün sonra hastanede öldü
Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı
Trabzonspor’un savunma oyuncusu Mustafa’yı Antalyaspor istedi
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçının fotoğrafları 
Sanatçı Bülent Serttaş, şehit polis Sekin'nin mazarını ziyaret etti
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    03:2205:2513:1317:1120:4822:40
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=