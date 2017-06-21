DHA YURT BÜLTENİ - 20

PETKİM'de sendika yöneticilerinin gözaltına alınması gerginliği arttırdı

PETKİM'de sendika yöneticilerinin gözaltına alınması gerginliği arttırdı



PETKİM yönetimi ile eylem kararı alan işçiler arasındaki gerginlik, Petrol İş yöneticilerinin gözaltına alınması ile daha da arttı. TÜPRAŞ işçileri ile çeşitli siyasi parti, dernek ve sendika temsilcileri de gözaltında bulunan işçilere destek için İlçe Emniyet binası önüne gelerek beklemeye başladılar.

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması nedeniyle, eylemlerin başladığı PETKİM'de, sabah vardiyasına gelen işçiler işbaşı yaparken, gece vardiyasından çıkan işçiler ise fabrikadan ayrılmayarak bekleyişini sürdürdü. İşçilerin önceki gün fabrikaya girememesi nedeniyle gece vardiyası işçileri 24 saat çalıştı. İşveren temsilcilerinin sendikanın içeriden işçi çekme ihtimaline karşı, bazı fabrikalarda üretim kapasitesini düşürdüğü belirtildi. Daha sonra Valiliğin sendikayı aradığı ve Perşembe günü için bir görüşme ayarlayacaklarını söyleyerek aracı olduğu, bunun üzerine pazartesi gecesi itibariyle normal mesai düzenine geçildiği belirtildi.

Öte yandan, PETKİM yönetimi, Petrol-İş Baş Temsilcisi hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturmaya gerekçe olarak ise eski ismi 'PETÖS' yeni adı, 'PETKİM Benim' olan işçilerden öneri alma sistemine, işçilerin katılımının engellenmesi gösterildi.

'KİMSE BİZİ TERBİYE ETMEYE KALKMASIN'

Konu ile ilgili hem giren vardiyaya hem de çıkan vardiyaya bir açıklama yapan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, sendika olarak şirketteki PETÖS sistemini onaylamadıklarını belirterek, "Bu sisteme öneri vermek bir işçinin kendi ayağına sıkmış olduğu kurşundur. Bu sisteme öneri veren arkadaşlarımızı da uyardık. Eğer benim yaptığım işle ilgili herhangi bir değişiklik yapılacaksa, benim zaten onu yapmam gerekir ve yapıyoruz da, bunun için işveren vekillerine yalakalık yapmama gerek yok" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bu sistemle ilgili bir ödül töreni düzenlendiğini dile getiren Oktay, "Burada ilk günden beri yaşananları biliyorsunuz. Kaymakam devreye girdi, vali devreye girdi ve bir adım atıldı. Bu sabah bir haber aldık. İşveren yetkilileri baş temsilci arkadaşımızı disiplin kuruluna sevk etmişler. Karar henüz bize tebliğ edilmedi ama şunu söylüyoruz, alacak oldukları karar ne olursa olsun bize göre yok hükmündedir. Hiçbir yetkili bizim baş temsilcimizi, temsilci arkadaşlarımızı sendikal faaliyetlerinden dolayı disiplin kuruluna sevk edemez. Kendilerini bir kez daha uyarıyoruz, bu olay toplu sözleşmenin de önüne geçer. Hiç kimse bizi terbiye etmeye kalkmasın. Bizi terbiye etmeye çalışanlar kendi terbiyelerini gözden geçirsinler" dedi.

'PETKİM ZATEN BİZİM!'

Petrol-iş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay'ın, "Sistemin adı değişmiş, 'PETKİM Benim" olmuş demesi üzerine bir işçi, "PETKİM bizim zaten başkan" diye bağırdı.

Fabrika içerisinde işçilerin iftar yapabilmesi için 800 kişilik yemek hazırlatmak isteyen sendika, PETKİM yönetiminin engel olması üzerine dışarıdan yemek getirmek zorunda kaldı.

SENDİKA YÖNETİMİNE ÇEVİK KUVVET VE TOMA MÜDAHALESİ

Eylemin sürdüğü PETKİM'in giriş kapısında akşam saatlerinde de polis ve sendika yöneticileri arasında arbede yaşandı. İşveren, eylemden dolayı fabrikanın giriş kapısı kapatıldığı için ürün çıkışı yapamadığı belirterek Emniyet Müdürlüğü'nden kapının açılması için destek istedi. Emniyet Müdürlüğü de fabrikanın giriş kapısına Çevik Kuvvet ekipleri ve TOMA yönlendirdi. Polisin gelmesiyle birlikte kapıda eylem yapan işçiler fabrika içerisine gönderildi. Kapıda ise sadece sendika yönetimi kaldı. Sendika yönetimi, 4 temsilcisinin sendikal faaliyetlerinden dolayı işveren tarafından disiplin kuruluna sevk edildiğini, arkadaşlarının cezaları kaldırılmadan ürün çıkışı yapılmasına izin vermeyeceklerini belirterek eylemlerini sürdürdü. Polis ve sendika yönetimi arasında gerginlik yaşandı. Polis, eylemi sürdürmekte kararlı olan sendika yönetimine birer gazı ve coplarla müdahale etti.

Öte yandan, sendikal faaliyetlerinden dolayı, sendikanın işyeri baş temsilcisine 15 gün, diğer üç sendika yöneticisine ise 30'ar gün disiplin cezası verildiği öğrenildi.

SENDİKA YÖNETİCİLERİNE GÖZALTI

Akşam saatlerinde Emniyet yetkilileri, sendika yöneticilerini uyararak, kapatılan yolu açmalarını ve kamyon geçişine izin vermelerini istedi. Sendika yönetimi ise Baş Temsilci hakkında işveren tarafından verilen cezanın ertelenmesini talep ettiler. İstekleri yerine getirilmeyen sendika yönetimi yol kapatma eylemine devam edince, emniyet güçleri Petrol İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay ile birlikte 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan sendika temsilcileri Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, eylemdeki işçilerin aileleri toplu halde PETKİM'in giriş kapısına gelerek işçilere destek verdi. Akşam yemeğini de burada işçilerle birlikte yiyen aileler, daha sonra evlerine dağılırken, eylemciler de PETKİM'de bekleyişlerine devam etti.

Petrol İş yöneticilerinin gözaltına alınması haberinin duyulması ile, TÜPRAŞ işçileri ile çeşitli siyasi parti, dernek ve sendika temsilcileri de destek için İlçe Emniyet binası önüne gelerek beklemeye başladılar.

Bu arada Petrol İş Aliağa şube Başkanı Ahmet Oktay'ın ifadesinin tamamlandığı, diğer 13 kişinin ifade işlemlerinin ise halen devam ettiği öğrenildi.

PETKİM'DEN AÇIKLAMA

PETKİM yönetiminden, TİS sürecinde yaşanan olaylar ve gözaltıların ardından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, gösterdikleri tüm gayrete rağmen sürecin sendika tarafından akamete uğratıldığını ifade edilerek, "Bugün 14:30 civarında, sendika tarafından yönlendirilen bazı kişilerin mal almaya gelen müşteri kamyonlarını durdurup geri çevirdikleri tespit edilmiştir. Hukuk dışı olan bu tutumun akşam saatlerinde tekrarlanması üzerine kolluk kuvvetleri olaya müdahale etmiştir. Öte yandan, eyleme katılan bazı kişilerin akşam saatlerinde aileleri de tehlikeli maddelerin geçiş alanı olan PETKİM giriş kapısına getirerek riske attıklarına da üzüntüyle tanık olduğumuzu belirtmek isteriz" denildi.

PETKİM'in 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 62. Maddesine göre grev yasağının bulunduğu işyerleri kapsamında olduğu ifade edilen açıklamada "Unutulmamalı ki, bu gelişmelerin, sadece ekonomik değil bölge açısından tehlike arz edecek boyutlara ulaşma riski vardır. Bu nedenle, telafisi mümkün olmayacak olayların yaşanmaması için sendikayı bir kez daha sağduyulu davranmaya ve bu hukuka aykırı eyleme son vermeye davet ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de sendika yönetimine görüşmeleri masada çözme çağrımızı yinelemekteyiz. Bununla birlikte, hukuka aykırı eylem ve bu nedenle doğacak tüm zararlarımız ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İşçilerden görüntü

- İşçilerin gözaltına alınmasından görüntü

- İşçi ailelerinden görüntü

- Slogan atan işçilerden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA(İzmir),(DHA)

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Dur ihtarına uymadı, kaçarken 4 araca çarptı



KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde sürücüsünün, polisin 'dur' ihtarına uymadığı kamyonet ters yöne girince, 1'i polis aracı, 4 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Derince'de devriye görevi yapan polis ekipleri, kasasında inşaat malzemeleri bulunan E.L yönetimindeki 34 TG 1644 plakalı kamyoneti takibe aldı. Kamyonet sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Polisin peşine düştüğü kamyonet, Yeni Mahalle mevkiinde ters yöne girerek park halindeki Tuğrul Eren'e ait 41 H 6875 plakalı otomobile, ardından karşı yönden gelen sırasıyla Süleyman Danacı yönetimindeki 41 P 0525 plakalı isçi servisine, Enver Erdoğan yönetimindeki 41 DN 480 plakalı hafif ticari araca ve 41 A7848 plakalı polis aracına çarptı. Kazada, işçi servisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazanın ardından kaçmaya çalışan kamyonet sürücüsü E.L. ve arkadaşı K.C., havaya uyarı ateşi açılarak durdurulup, gözaltına alındı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kamyonetin kasasında bulunan inşaat malzemelerinin çalıntı olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinde kaza yapan araçlar

-Polisin incelemesi

-Park halinde aracına çarpılan vatandaş ile röp.

Haber-Kamera: İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Samsun ve Ordu'nun bazı ilçeleri için aşırı yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Samsun ve Ordu'nun bazı ilçelerinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı.



Yapılan açıklamada, yağışların yoğunlaşması beklenen ilçeler şu şekilde bildirildi:

"Halen Samsun'un doğusunda etkili olan sağanak yağışlar bugün öğlen saatlerine kadar başta Çarşamba ve Salıpazarı ilçeleri olmak üzere Samsun'un doğusunda şiddetli ve yer yer aşırı yağışlar (100 kg/metrekare) şeklinde beklenmektedir. Ordu'nun batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (20-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, ulaşımda aksamalar, su baskınları vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Haber: SAMSUN,(DHA)

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Ağaca çarpan takside can pazarı (2)

YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Konya'da ticari taksinin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan yolcu 35 yaşındaki Ahmet Emir Cibelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Sinan Şener ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Şener'in polise verdiği ilk ifadesinde kaza anını tam hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

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Bolu Dağı'nda trafik çilesi



BOLU Dağı'nda TEM'in Ankara yönünün kapalı olması nedeniyle trafiğin verildiği D-100 Karayolu'nda gece boyunca trafik çilesi yaşandı. Bolu Dağı'nda oluşan araç kuyruğu Kaynaşlı Gişeleri'nde TEM'e kadar uzandı. Sürücüler, 22 kilometrelik dağı yaklaşık 3-4 saatte geçebildi.

TEM Bolu Dağı geçişinin Ankara yönü, geçen 7 Haziran'da üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arasındaki çalışma nedeniyle sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Akşam iftar vaktine doğru Bolu Dağı'nda başlayan araç yoğunluğu, iftardan sonra gece boyunca artarak devam etti. Bayram tatiline erken çıkarak memleketlerine giden tatilcilerin de etkisiyle D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde ulaşım güçlükle sağlandı. Adım adım ilerleyen trafikte sürücüler duruma tepki gösterdi.

Saat 01.00 sıralarında bir TIR'ın Bolu Dağı'nı tırmanırken arızalanması sonucu ulaşım bir süre durdu. Bu sırada oluşan kuyruk Kaynaşlı Gişeleri'nin de gerisine TEM'e kadar uzandı. TIR'ın kaldırılması ardından yol yeniden açıldı. Ancak yoğunluk nedeniyle sürücüler adım adım ilerleyebildi. Kaynaşlı Gişeleri'nde 3 HGS gişesinden 1'sinin arızalı olması nedeniyle de yığılma meydana geldi.

Bazı sürücüler, konvoydan çıkıp köy yolunu takip ederek kestirmeden Bolu Dağı'nın yarısına kadar tırmandı ve tekrar konvoya girdi. Akşamdan itibaren gece boyunca sürücüler 22 kilometrelik Bolu Dağı'nı 3-4 saatte geçebildi. Öte yandan Karayolları ekiplerinin TEM'deki çalışmayı tamamladığı, son kontrollerin ardından yolun bugün ulaşıma açılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ersin ERCAN/BOLU,(DHA)

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