DHA ANKARA - Valiler Kararnamesi yayımlandı: 20 vali merkeze atandı

BAKANLAR Kurulu'nda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yer aldı. Yeni valiler kararnamesine göre, 20 ilin valisi merkeze alındı, 20 ile yeni

BAKANLAR Kurulu'nda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yer aldı. Yeni valiler kararnamesine göre, 20 ilin valisi merkeze alındı, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi.

Bakanlar Kurulu'nca hazırlanan valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ağrı Valisi Musa Işın, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Van Valisi İbrahim Taşyapan merkeze alınan 20 vali arasında yer aldı.

ANKARA,(DHA)