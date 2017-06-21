Annesinin sütünü emerken fenalaşan 2 aylık Suriyeli bebek öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da annesi tarafından emzirilirken fenalaşan 2 aylık Suriyeli bebek Fatıma Zehra El Musa kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da annesi tarafından emzirilirken fenalaşan 2 aylık Suriyeli bebek Fatıma Zehra El Musa kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Anne Hadice Musa ikiz çocuklarından Fatıma Zehra El Musa'yı emzirdiği sırada bebek aniden fenalaştı. Çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin ilk belirlemelere göre nefes borusunun tıkanması sonucu öldüğü belirtildi. Bebeğin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda kesinlik kazanacak.

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