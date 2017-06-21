(Görüntülü Haber) Brüksel'de canlı bomba yelekli şahıs etkisiz hale getirildi (5)

(Ek görüntü, fotoğraf ve bilgilerle)Ender Duruel / Brüksel, 20 Haziran, (DHA) - Belçika polisi, Brüksel'de bomba yüklü yelek giymiş bir şahsın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Brüksel'de tren istasyonu yakınlarında, küçük çaplı bir patlama duyuldu. Polis kaynakları, ülkenin en yoğun istasyonu olan Brüksel Central tren istasyonundaki olayın kontrol altında olduğunu açıkladı.Ana meydan güvenlik önlemi kapsamında boşaltıldı.Belçika Federal Polisliği Sözcüsü Peter De Waele, patlamanın ardından incelemelere başlandığını açıkladı.Herhangi bir ölüm ya da yaralanma bilgisinin olmadığı olay yerine, tedbir amaçlı ambulanslar da sevk edildi.