(Görüntülü Haber)Dur ihtarına uymadı, kaçarken 4 araca çarptı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde sürücüsünün, polisin 'dur' ihtarına uymadığı kamyonet ters yöne girince, 1'i polis aracı, 4 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.Derince'de devriye görevi yapan polis ekipleri, kasasında inşaat malzemeleri bulunan E.L yönetimindeki 34 TG 1644 plakalı kamyoneti takibe aldı. Kamyonet sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Polisin peşine düştüğü kamyonet, Yeni Mahalle mevkiinde ters yöne girerek park halindeki Tuğrul Eren'e ait 41 H 6875 plakalı otomobile, ardından karşı yönden gelen sırasıyla Süleyman Danacı yönetimindeki 41 P 0525 plakalı isçi servisine, Enver Erdoğan yönetimindeki 41 DN 480 plakalı hafif ticari araca ve 41 A7848 plakalı polis aracına çarptı. Kazada, işçi servisinde bulunan 4 kişi yaralandı.Kazanın ardından kaçmaya çalışan kamyonet sürücüsü E.L. ve arkadaşı K.C., havaya uyarı ateşi açılarak durdurulup, gözaltına alındı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kamyonetin kasasında bulunan inşaat malzemelerinin çalıntı olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.