DHA ANKARA - Valiler Kararnamesi yayımlandı: 20 vali merkeze atandı (Tekrar)

BAKANLAR Kurulu'nda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yer aldı. Yeni Valiler Kararnamesi'ne göre, 20 ilin valisi merkeze alınırken, 20 ile

BAKANLAR Kurulu'nda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yer aldı. Yeni Valiler Kararnamesi'ne göre, 20 ilin valisi merkeze alınırken, 20 ile de yeni vali atandı. Ağrı Valisi Musa Işın, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Van Valisi İbrahim Taşyapan merkeze alınan 20 vali arasında yer alırken, 19 il valisi ise yer değiştirdi.

Haber: ANKARA, (DHA)