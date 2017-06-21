(Görüntülü Haber) Hatay'da ölü beyaz balina kıyıya vurdu

HATAY'ın Arsuz İlçesinde 12 metre uzunluğundaki ölü beyaz balina kıyıya vurdu.Karaağaç Mahallesi'nde bir haftadır denizden kötü koku bir koku geldiğini fark eden vatandaşlar, dün sahile gittiklerinde kıyıya vurmuş 12 metre uzunluğunda ölü beyaz balina ile karşılaştı. İhbar üzerine sahile gelen polisler, durumu sahil güvenlik ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri Fakültesi görevlilerine bildirdi. Yetkililer, rüzgar ve dalgaların şiddeti nediyle ölü balinayı bulunduğu yerden çıkartamadı. Bazı vatandaşlar, ölü beyaz balinanın bir haftadır sahile yakın kesimlerde deniz üzerinde gördüklerini iddia ederken, yetkililerin balinayı bugün sahilden çıkartmayı planladığı öğrenildi.