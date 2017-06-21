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(Görüntülü Haber) Atatürk havalimanı apronunda ramazan etkinlik alanı

21 Haziran 2017 09:02

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) Atatürk Havalimanı'nda başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere birçok havayoluna yer hizmeti veren Turkish Ground Services(TGS) Ramazan ayı nedeniyle apronda bir etkinlik alanı kurdu. Personel burada sahur vaktine kadar kurulan oyun alanlarında vakit geçiriyor. Atatürk Havalimanı Turkısh Ground Services (TGS) apronunda kurulan ve 4 gün sürecek olan Ramazan etkinlik alanında personel sahur vaktine kadar hem yemek yiyecek, hem de kurulan oyun alanlarında stres atacaklar. Etkinlik alanında yemek stantlarının yanı sıra, şut çekme, koridor yarışması, rodeo, boks makinası ve langırt gibi oyun alanlarında unutulmaz dakikalar yaşadı. Etkinlik alanını ziyaret eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, burada personel ile sohbet etti. BAYRAMDA 80 BİN YOLYUCU BULACAĞIZEtkinlik alanı gezen Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, burada gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Şirket olarak geçen seneden farklı bir nokta olduklarının altını çizen Aycı,ö Zor bir seneyi geride bıraktık. Hem şirket olarak, hem sektör olarak hem de ülke olarak çok zor bir dönemi geride bıraktık. Görüyorsunuz ki şimdi daha da güçlüyüz. Şirketimiz güçlü ülkemiz güçlü. Türkiye ekonomisinde yüzde 5'lik bir büyüme gerçekleştiği açıklandı. 2017 yılındaki bu yüzde 5'lik büyüme bizim için güzel günlerin habercisi. Şirketimiz Mayıs ve Haziran ayına büyüme gösterdi. Mayız ayında özellikle dış hatlardaki büyümede yüzde 6-7'leri gördük. Bu bayram Atatürk Havalimanı yolcu çıkışında 80 bin yolcuyu bulacağımıza inanıyorum. Zor günleri geride bıraktık. Artık bir ve beraber olmalıyız" dedi. OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN OMUZ OMUZA VERDİK Bir basın mensubunun, Türk Hava Yolları'nın kısa bir sürede zararı kapatıp kara geçtiğini hatırlatması üzerine Aycı şunları söyledi: “ Biz hakka olan güvenimizi hiç yitirmedik. En karanlık günlerde bile birlik ve beraberliğimiz muhafaza ettik ve birbirimize sahip çıktık, omuz omuza verdik. Çalışanlarımızın açıkçası bu aidiyet duygusu, millete bağlılığı, ülkesine, milletine sahip çıkması şirketimizi bu günlere getirdi. İş ortaklarımızla birlikte zor günlerde beraber göğüs gerdik. Doğru planlamalar yaptık ve doğru adımlar attık. Zaman zaman aldığımız kararlar eleştirilere uğradı. Bugün görüyoruz ki Türk Hava Yolları dimdik ayakta. Son çeyrekte geçmiş yıllara baktığımızda en zayıf çeyreği yaşadık. Ama buna rağmen şirket olarak son çeyrekte 386 milyon dolar kar etmeyi başardık. Hep birlikte omuz omuza verdik birlikte kazandık"TEK HANELİ BÜYÜME PLANLADIK, ŞİMDİ ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLİYORUZ Türk Hava Yolları'nın bu büyümesinin şirketin bir büyüme hikayesi olacağının altını çizen Aycı konuşmasına şöyle devam etti: “Bu yıl planlamalarımızı yaparken tek haneli büyüme planladık. Ama gidişat ve piyasa bize gösteriyor ki, tek haneli büyümenin yerine çift haneli büyüme gelirse kimse şaşırmasın. Ama biz yinede çok gerçekçi çok realist bir şekilde planlamalarımızı yaptık ve aynı seviyede planlamalarımız doğrultusunda götürüyoruz. Temmuz, Ağustos ayında ki çıkış bizi farklı bir noktaya taşıyabilir. Hamd olsun yerde hiçbir uçağımız yok. Bütün uçaklarımız havada. Tüm uçaklarımız doluluk oranı artmış bir şekilde rotalarına gidip geliyorlar. Bu da bizi memnun ediyor. Yaptığımız planlamaların sonuç verdiğini görüyoruz, buda bizi çok memnun ediyor.ö

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