Valiler Kararnamesi yayımlandı: 20 vali merkeze atandı (Yeniden)

ANKARA, (DHA) - BAKANLAR Kurulu'nda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yer aldı. Yeni Valiler Kararnamesi'ne göre, 20 ilin valisi merkeze

ANKARA, (DHA) - BAKANLAR Kurulu'nda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yer aldı. Yeni Valiler Kararnamesi'ne göre, 20 ilin valisi merkeze alınırken, 20 ile de yeni vali atandı. Merkeze alınan valilerden 9'unu büyükşehir kapsamındaki Aydın, Denizli, Eskişehir, Malatya, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Van valileri oluşturdu.

Ağrı Valisi Musa Işın, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Van Valisi İbrahim Taşyapan merkeze alınan 20 vali arasında yer alırken, 19 il valisi ise yer değiştirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Sabahattin Öztürk, Merkez Valiliği'ne alınırken; İçişleri Bakan Yardımcısı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy atandı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı merkez bünyesinde, müsteşar yardımcılıklarıyla bazı genel müdürlükler dahil olmak üzere çeşitli birimlere 21 mülki idare amirinin ataması gerçekleştirildi. Kararnameyle 5 ilçe kaymakamlığına da atama yapıldı.