(Görüntülü Haber) 2 günde getirilen malzemelere 2 saatte çaldılar

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA)- ADANA'da villa inşaatına gelen hırsızlar, kapıyı kırarak girdikleri depodan 30 bin lira değerindeki banyo malzemelerini çaldı. Firma sahibi İlker Gönen, 2

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA)- ADANA'da villa inşaatına gelen hırsızlar, kapıyı kırarak girdikleri depodan 30 bin lira değerindeki banyo malzemelerini çaldı. Firma sahibi İlker Gönen, 2 günde inşaata taşınan malzemelerin, 2 saatte çalındığını söyledi.Olay, merkez Çukurova İlçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece bilinmeyen bir saatte inşaata gelen hırsızlar, deponun plastik kapısını kırarak içeri girdi. Hırsızlar 30 bin lira değerindeki banyo malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. Sabah montaj için inşaata gelen ustalar, 12 eve ait klozet ve lavaboların yerinde olmadığını görünce, inşaat sahibi İlker Gönen'e haber verdi. Kısa bir sürede inşaata gelen Gönen, " Bu malzemeleri 2 günde kamyonla zor getirdik, hırsızlar 2 saat içinde her şeyi alıp götürmüş" dedi.Polisler, hırsızların kapı kilidini kırarak içeri girildiğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.