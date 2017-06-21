(Görüntülü Haber)CENNET BOZBURUN'DA KAÇAK OTEL İNŞAATI

Haber-Kamera: Mustafa SARIİPEK / MARMARİS, (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, denize sıfır, kaçak yapılan otel inşaatının Kaymakamlık ve Valiliğe yapılan şikayetlere

Haber-Kamera: Mustafa SARIİPEK / MARMARİS, (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, denize sıfır, kaçak yapılan otel inşaatının Kaymakamlık ve Valiliğe yapılan şikayetlere rağmen tüm hızıyla devam ettiği ileri sürüldü. Kaçak olduğunu bilmesine rağmen otel inşaatını yaptırdığını belirten Mehmet Ali Ay, "Ailemizin geleceğini düşünmek zorundayım" dedi.Marmaris'e 55 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi'ndeki Adatepe Mevkisi'ndeki, imar izni bulunmayan ve SİT alanı olan, 150 ada ve 32 parseldeki 336 metrekarelik alana kafeterya işletmecisi Mehmet Ali Ay tarafından bir süre önce 2 katlı, 12 odalı otel inşaatı başlatıldı. İddiaya göre kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan otel, bitişikteki 33 parsele 1.5 metre, 35 parsele de 1 metre kadar girdi. Ay, denize sıfır otel inşaatının önündeki denizin içine 40 metrakerelik bir duvar ördürdü. Ay'ın 33 parselin sahibi olan halası Naciye Bedir'in kızı Deniz Uslu, kaçak olduğunu ileri sürdüğü otelin fotoğraflarını çekip, Marmaris Kaymakamlığı ve Muğla Valiliği'ne şikayetçi oldu.KAÇAK OTEL İNŞAATINA GÖZ YUMULUYOR İDDİASIAncak, buna rağmen inşaata göz yumulduğunu ileri süren Uslu, "Otel inşaatı 1.5 metre kadar bizim arazimize girdi. Tamam belki bu o kadar önemli değil ama denize sıfır olmasından çok rahatsızım. Kıyı Kanunu ihlal edilirken, 40 metrekarelik bir kamu arazisine tecavüz var. Normalde denizden 3 metre geri çekilmesi gerekirken denizin içine duvar örmüşler. Binayı kendi arazisine tamına tamına oturtmuş. Foseptik çukuru otelin altında ama çukurların boşaltılması için döşenmesi gereken boruları ya bizim araziye ya da diğer taraftaki araziye döşemesi gerekiyor. Buna izin vermiyoruz. Bu da foseptikler dolunca denize sızdırma olacağı anlamına geliyor. Gerekli şikayetlerimizi yaptık ama mahkeme kararıyla inşaatı durduramadık. Belediyeye gittik, bir yetkiliyle görüşemedik. İnşaat son sürat devam ediyor. Bugün buna göz yumulursa yarın başkaları da yapar. Burada herkes birbirinden çekiniyor. Şikayetimle belki ben de onlarla sorun yaşayacağım ama önemli değil. İnşaatın durdurulmasını istiyoruz" dedi.Kaçak olduğunu belirtiği otel inşaatına tepki gösteren mavi yolculuk teknesi kaptanı Şadi Çelik, "Bozburun'un sorunları anlatmakla bitmez. Bozburun mavi yolculuğun merkezlerinden birisi. Atıklar ortalıkta. Sintine boşaltabileceğimiz sistem sadece burada yok. Yapılaşma konusu Bozburun'da zaten baştan sona yanlış. İmar planı yok. Hepsi çarpık yapılaşma. Yeni yapılanları yetkililer de biliyor, mühürlüyor ama aldıran yok. Yıllardan bu yana bu böyle devam ediyor. Bu otel inşaatı bu yalışlardan biri" dedi.Bozburun'da yaşayan Ünal Geniş de "Buraya imar planı getirilip de her şey yasalara uygun olsa sıkıntı yaşanmaz. Sömbeki Adası'na gittiğinizde bütün evlerin aynı planla yapıldığını görürsünüz. Burada imar olmadığı için yapılaşma düzensiz. Yasal olmayan işlemler seçim öncesinde affediliyor. Evimiz, kaçak otel inşaatının yapıldığı Adatepe Mevkisi'nde, bu bölgede, birçok otel var. Ancak, bir yolumuz bile yok" dedi.OTEL İNŞAATINI KAÇAK OLDUĞUNU BİLE BİLE YAPMIŞİlçe dışında olduğu için DHA muhabirine telefonda açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Ay ise kaçak olmasına rağmen oteli gözünün karartıp, yapmaya başladığını belirtip, şunları söyledi:"Bozburun, Selimiye ve Söğüt mahallelerinde 1500 civarında kaçak yapılaşma nedeniyle verilmiş yıkım kararı ve kesilmiş cezalar var. Yasak olduğunu bile bile inşaatı yaptım. Ailemizin geleceği düşünmek zorundayım. Devletimiz, buralara çözüm getirmesi gerekir. Yoksa bu yarımadada herkes, her gün suç işlemeye devam edecek. Cezalar yazılıyor ama bu nereye kadar böyle devam edecek? Arazilere tecavüz yok. Bir yanım amcam, diğer yanım halam. Ön tarafa, denize ben yokken duvar yapılmış. 100 metrekarelik plaj ve şezlong için zaten hakkımız var. Buranın ecrimisilini ödeyeceğim. Duvarı bu nedenle yıktırmadım. İnşaat için de zaten 190 bin lira ceza kesildi" dedi.