Rusya’da ipotek faiz oranları Avrupa seviyesine düşecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Haziran, (DHA) - İpotek Konut Kredileri Ajansı (AİJK) şirketi genel müdür yardımcısı Denis Filippov, Rusya’da 2025 yılına kadar ipotek faiz oranlarının

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Haziran, (DHA) - İpotek Konut Kredileri Ajansı (AİJK) şirketi genel müdür yardımcısı Denis Filippov, Rusya’da 2025 yılına kadar ipotek faiz oranlarının Avrupa’da kullanılan faiz oranı seviyesine varabileceğini belirtti.

Ria Realty Haber ajansında yer alan haberde Filippov, Uluslararası Emlak İş Forumunda yaptığı açıklamada “Şu an kullandığımız ipotek faiz oranlarının daha da düşme potansiyeli var. 2020-2025 yıllarına kadar Avrupa’nın seviyesine yakın faiz oranlarını görmüş olacağız“ dedi.

Bilindiği üzere AİJK Basın servisinden Haziran ayının başında yapılan açıklamada ipotek faiz oranlarının 2017-2018 yılında yüzde 10’a, iki yıl sonra yüzde 7’ye düşebileceği kaydedildi.