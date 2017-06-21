Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    19°
    21 Haziran 2017 10:44
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Rusya’da ipotek faiz oranları Avrupa seviyesine düşecek

21 Haziran 2017 10:33

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Haziran, (DHA) - İpotek Konut Kredileri Ajansı (AİJK) şirketi genel müdür yardımcısı Denis Filippov, Rusya’da 2025 yılına kadar ipotek faiz oranlarının

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Haziran, (DHA) - İpotek Konut Kredileri Ajansı (AİJK) şirketi genel müdür yardımcısı Denis Filippov, Rusya’da 2025 yılına kadar ipotek faiz oranlarının Avrupa’da kullanılan faiz oranı seviyesine varabileceğini belirtti.
Ria Realty Haber ajansında yer alan haberde Filippov, Uluslararası Emlak İş Forumunda yaptığı açıklamada “Şu an kullandığımız ipotek faiz oranlarının daha da düşme potansiyeli var. 2020-2025 yıllarına kadar Avrupa’nın seviyesine yakın faiz oranlarını görmüş olacağız“ dedi.
Bilindiği üzere AİJK Basın servisinden Haziran ayının başında yapılan açıklamada ipotek faiz oranlarının 2017-2018 yılında yüzde 10’a, iki yıl sonra yüzde 7’ye düşebileceği kaydedildi.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

(Görüntülü Haber)Diyarbakır'daki büyük operasyonda 4 ton 710 kilo esrar ele geçirildi
TESK Genel Başkanı Palandöken: Otobüs biletinizi kendi adınıza kestirin
DHA İSTANBUL- BAŞBAKAN YILDIRIM : BU MAHALLENİN İLK HALİNİ BİLİRİM
DHA YURT:(EK GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN) BOLU DAĞI'NDA TRAFİK ÇİLESİ
Ankara Valiliği, bayram için alınan trafik tedbirlerini açıkladı
DHA ANKARA - Ankara Valiliği, bayram için alınan trafik tedbirlerini açıkladı
Moskova, ABD’ye yeni yaptırımlara hazırlanıyor
(Görüntülü Haber) KPSS adaylarından sonuçlara itiraz
(Görüntülü Haber) Bolu Dağı'nda trafik çilesi
(Görüntülü Haber) 2 günde getirilen malzemelere 2 saatte çaldılar
Yazarlar
Kemal Çiftçi
İhanetin böylesi görülmedi…
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Dut ağacından düşen çocuk, 2 gün sonra hastanede öldü
Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı
Trabzonspor’un savunma oyuncusu Mustafa’yı Antalyaspor istedi
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçının fotoğrafları 
Sanatçı Bülent Serttaş, şehit polis Sekin'nin mazarını ziyaret etti
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    03:2205:2513:1317:1120:4922:40
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=