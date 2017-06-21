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Ankara Valiliği, bayram için alınan trafik tedbirlerini açıkladı

21 Haziran 2017 10:33

ANKARA, (DHA) - ANKARA Valiliği, Ramazan Bayramı tatili süresince alınacak trafik tedbirlerine ilişkin bir basın duyurusu yayımladı. Valiliğin duyurusuna göre, 24-27 Haziran tarihleri

ANKARA, (DHA) - ANKARA Valiliği, Ramazan Bayramı tatili süresince alınacak trafik tedbirlerine ilişkin bir basın duyurusu yayımladı. Valiliğin duyurusuna göre, 24-27 Haziran tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların ve yol kullanıcılarının güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla İl Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanlarında, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla koordine kurularak, yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verilmesi sağlandı. Ayrıca devam eden yol yapım çalışma alanlarında sürücülerin işaret ve levhalara dikkat etmesi gerektiği belirtildi. 
Ramazan Bayramı tatili süresince belirtilen tarih aralığında Samsun yolu Çalışkanlar, Ortaköy, Gökçeyurt,  Maliye Noktası kavşaklarıyla Konya yolu TŞOF kavşağı beton bariyerlerle kapatılarak, bu noktalarda yolun transit olarak verilmesi nedeniyle yol kullanıcılarının daha dikkatli seyretmeleri gerektiği vurgulandı. 
Öte yandan Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Trafik yoğunluğunun artacağı değerlendirilen Ramazan Bayramı tatili süresince 24/06/2017-27/06/2017 tarihleri arasında Ankara ili üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerinin alternatif yol olarak Ankara- Gölbaşı- Bala- Kaman- Kırşehir- Kayseri güzergâhlarını kullanmaları tavsiye edilmektedir" denildi. 

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