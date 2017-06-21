Moskova, ABD’ye yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Haziran, (DHA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington’un yaptırım politikasını genişletmesinin ardından Moskova’nın da

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Haziran, (DHA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington’un yaptırım politikasını genişletmesinin ardından Moskova’nın da yaptırım hazırlıklarına başladığını bildirdi.

Ryabkov Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “ABD’nin attığı bu adımdan dolayı üzgünüz. Bir kez daha ikili ilişkilerimizin düzelmesi imkanının yok olması yüzünden duyduğumuz üzüntüyle kendi yaptırımlarımızın hazırlığına başlıyoruz” dedi.

Ryabkov söylerine devam şöyle devam etti:

“Moskova birçok kez çeşitli düzeylerde, ABD’nin Rusya’ya karşı politikasını açıklamalarla değil yaptığı eylemlerle değerlendireceğini bildirdi. Zaten her şey ortada. Rusya’ya karşı yaptırımların genişletilmesi Moskova’nın durumuna etki etmeyecek, vatandaşlar ve şirketler zarar görmeyecek.

​Washington Rusya karşıtı yaptırımları genişleterek Kiev’deki savaşı çıkartanların ve Minsk anlaşmasını bozmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor. “