(Görüntülü Haber)Diyarbakır'daki büyük operasyonda 4 ton 710 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'da, 6 ilçe ve 104 köy ile mezrayı kapsayan terör operasyonu devam ederken, operasyonlar kapsamında dün yapılan faaliyette 4 ton 710 kilo esrar maddesi ile 70 bin kök hint keneviri

DİYARBAKIR'da, 6 ilçe ve 104 köy ile mezrayı kapsayan terör operasyonu devam ederken, operasyonlar kapsamında dün yapılan faaliyette 4 ton 710 kilo esrar maddesi ile 70 bin kök hint keneviri ele geçirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bin 528 kilometrekare alanda, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için 7 bin 742 güvenlik personeli ile 28 Mayıs'ta başlatılan 'Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu' devam ettiği belirtilirken, operasyonun dünkü bölümünde ele geçirilen silah, mühimmat ve uyuştucu maddresi ile ilgili bilanço açıklandı. Hazro İlçesi'nin Çitlibahçe Köyü yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri esnasında bulunarak imha edildiği bildirilen açıklamada şöyle denildi: "Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 5 sığınak içinde ve çevresinde yapılan detaylı aramada; 450 kilo amonyum nitrat, 2 adet 8?li pil bloğu, 15 adet piknik tüpü, 7 adet mutfak tüpü, 1 adet tüfek bombası, 1 adet roketatar sevk fişeği, 11 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 160 adet uçaksavar mühimmatı, 440 adet PKMS (Bixi) mühimmatı, 3 adet PKMS (Bixi) şeridi, 5 adet G-3 piyade tüfeği . şarjörü, 1 adet HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği kütüklüğü, 1 adet hücum yeleği, 1 adet şemsiye, 9 takım bölücü terör örgütü kıyafeti, 3 adet mini TSD bataryası, 2 adet örgütsel kitap, 4 adet örgütsel fotoğraf ele geçirilmiş. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen sığınaklar kullanılmaz hale getirilmiş, mayın yapımında kullanılan malzemeler yerinde tahrip edilmiş, silah ve mühimmat muhafaza altına alınmış. Hazro İlçesi Çitlibahçe Köyü mülki sınırları içerisinde karayolu kenarına, 1 adet 12 kiloluk mutfak tüpü içerisine yaklaşık 50 kilo amonyum nitrat ve şeker ile güçlendirilen ve ayrıca, Kocaköy İlçesi Yazıköyü mülki sınırları içerisindeki karayolu kenarına 50 kiloluk plastik bidon içerisine yerleştirilmiş amonyum nitrat ile irtibatlı 8 adet 1,5 voltluk pil ve alfa fire alıcı sistemli uzaktan komutalı 2 ayrı el yapımı patlayıcı düzeneği, tespit edilmesi sonrasında Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinden çıkarılarak, emniyetli bir bölgede tahrip edilmiştir." Diyarbakır Valiliği açıklamasında, operasyonun narko-terörizmle mücadele kapsamında ise, 749 kilo kubar, 3 bin 961 kilo toz olmak üzere toplam 4 bin 710 kilo uyuşturucu maddesi ile 70 bin 728 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, 20 Haziran 2017 Salı günü oluşturulan 30 yol kontrol noktasında yapılan kontrollerde de 133 araç ve 986 şahsın sorgulamasının yapıldığı, sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 9 şahıs yakalanarak, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını sonrasında serbest bırakıldığı, adli makamlardan alınan kararlara istinaden ise, 7 köy ve 2 mezrada toplam 106 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiş, bu kapsamda; "Kasten adam öldürme ve suçluyu kayırma" şüphelisi 2 şahıs gözaltına alındığı da belirtildi.