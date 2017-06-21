Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    19°
    21 Haziran 2017 10:44
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

TESK Genel Başkanı Palandöken: Otobüs biletinizi kendi adınıza kestirin

21 Haziran 2017 10:35

ANKARA,(DHA)- ŞEHİRLERARASI yolculuklarda bilet üzerine yolcu isminin mutlaka yazılması gerektiğini bildiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi

ANKARA,(DHA)- ŞEHİRLERARASI yolculuklarda bilet üzerine yolcu isminin mutlaka yazılması gerektiğini bildiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yoğun şekilde yaşanan trafikte olası bir kaza durumunda kişinin tanınması, ferdi koltuk sigortalarının yapılması ve güvenlik kontrollerinde emniyet güçlerinin işinin kolaylaştırılması için bayram ve tatil dönemlerinde toplu taşıma araçları ile şehirlerarası gerçekleştirilen  seyahatlerde yolcular mutlaka biletlerini kendi adlarına kestirmelidir" dedi.

 “YOLCU VE FİRMA GÜVENLİĞİ İÇİN BİLETLERE İSİM VE SOYADI YAZILMALI”

Biletin üzerinde yolcunun kimlik bilgilerinin yazılmasının önemini vurgulayan Palandöken, “Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nin 38. Maddesine göre yolcu biletlerinin üzerinde her yolcu için bir koltuğa kesilen biletlerin üzerinde yolcunun adının, soyadının ve koltuk numarasının yer alması gerekiyor. Otobüs firmaları birden fazla bilet alacak olan kişinin ismini tüm biletlere yazarak işlem yapabiliyor. Fakat bu durum birçok problemi beraberinde getirir. Şehirlerarası yolculuklarda otobüs firmalarının açısından da yolcunun açısından da güvensiz bir uygulama haline geliyor. Firmalar da yolcular da bu konuyu kendi güvenlikleri için hassasiyetle takip etmelidir” diye belirtti.

"FERDİ KOLTUK SİGORTASI YOLCULUĞUNUZUN TEMİNATIDIR"

Ferdi koltuk sigortasının yapılabilmesi için alınan her bilette kimlik bilgilerinin eksiksiz yazılması gerektiğini dile getiren Palandöken, “Olası bir kaza durumunda hangi koltukta kimin oturduğunu tespit etmek, kontrol noktalarında güvenlik güçlerinin işini kolaylaştırmak ve mağduriyeti azaltmak adına her yolcu aldığı biletin üstüne kendi ismini, soyadını ve TC kimlik numarasını doğru şekilde yazıldığını kontrol etmelidir. Seyahat eden yolcuların ferdi koltuk sigortalarının yapılıp yapılmadığı bu noktada çok önemlidir. Ferdi koltuk sigortası, yolculuğun sonuna kadar meydana gelen kaza, ölüm ve yaralanmalara karşı sigortalayan poliçelerdir. Bayram zamanları gibi yoğun trafiğin yaşandığı bir dönemde kendi güvenliğinizi korumanın en önemli yolu bu sigortanın yapılmasıdır” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

(Görüntülü Haber)Diyarbakır'daki büyük operasyonda 4 ton 710 kilo esrar ele geçirildi
DHA İSTANBUL- BAŞBAKAN YILDIRIM : BU MAHALLENİN İLK HALİNİ BİLİRİM
DHA YURT:(EK GÖRÜNTÜLERLE YENİDEN) BOLU DAĞI'NDA TRAFİK ÇİLESİ
Rusya’da ipotek faiz oranları Avrupa seviyesine düşecek
Ankara Valiliği, bayram için alınan trafik tedbirlerini açıkladı
DHA ANKARA - Ankara Valiliği, bayram için alınan trafik tedbirlerini açıkladı
Moskova, ABD’ye yeni yaptırımlara hazırlanıyor
(Görüntülü Haber) KPSS adaylarından sonuçlara itiraz
(Görüntülü Haber) Bolu Dağı'nda trafik çilesi
(Görüntülü Haber) 2 günde getirilen malzemelere 2 saatte çaldılar
Yazarlar
Kemal Çiftçi
İhanetin böylesi görülmedi…
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Dut ağacından düşen çocuk, 2 gün sonra hastanede öldü
Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı
Trabzonspor’un savunma oyuncusu Mustafa’yı Antalyaspor istedi
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçının fotoğrafları 
Sanatçı Bülent Serttaş, şehit polis Sekin'nin mazarını ziyaret etti
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    03:2205:2513:1317:1120:4922:40
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=