TESK Genel Başkanı Palandöken: Otobüs biletinizi kendi adınıza kestirin

ANKARA,(DHA)- ŞEHİRLERARASI yolculuklarda bilet üzerine yolcu isminin mutlaka yazılması gerektiğini bildiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi

ANKARA,(DHA)- ŞEHİRLERARASI yolculuklarda bilet üzerine yolcu isminin mutlaka yazılması gerektiğini bildiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yoğun şekilde yaşanan trafikte olası bir kaza durumunda kişinin tanınması, ferdi koltuk sigortalarının yapılması ve güvenlik kontrollerinde emniyet güçlerinin işinin kolaylaştırılması için bayram ve tatil dönemlerinde toplu taşıma araçları ile şehirlerarası gerçekleştirilen seyahatlerde yolcular mutlaka biletlerini kendi adlarına kestirmelidir" dedi.

“YOLCU VE FİRMA GÜVENLİĞİ İÇİN BİLETLERE İSİM VE SOYADI YAZILMALI”

Biletin üzerinde yolcunun kimlik bilgilerinin yazılmasının önemini vurgulayan Palandöken, “Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nin 38. Maddesine göre yolcu biletlerinin üzerinde her yolcu için bir koltuğa kesilen biletlerin üzerinde yolcunun adının, soyadının ve koltuk numarasının yer alması gerekiyor. Otobüs firmaları birden fazla bilet alacak olan kişinin ismini tüm biletlere yazarak işlem yapabiliyor. Fakat bu durum birçok problemi beraberinde getirir. Şehirlerarası yolculuklarda otobüs firmalarının açısından da yolcunun açısından da güvensiz bir uygulama haline geliyor. Firmalar da yolcular da bu konuyu kendi güvenlikleri için hassasiyetle takip etmelidir” diye belirtti.

"FERDİ KOLTUK SİGORTASI YOLCULUĞUNUZUN TEMİNATIDIR"

Ferdi koltuk sigortasının yapılabilmesi için alınan her bilette kimlik bilgilerinin eksiksiz yazılması gerektiğini dile getiren Palandöken, “Olası bir kaza durumunda hangi koltukta kimin oturduğunu tespit etmek, kontrol noktalarında güvenlik güçlerinin işini kolaylaştırmak ve mağduriyeti azaltmak adına her yolcu aldığı biletin üstüne kendi ismini, soyadını ve TC kimlik numarasını doğru şekilde yazıldığını kontrol etmelidir. Seyahat eden yolcuların ferdi koltuk sigortalarının yapılıp yapılmadığı bu noktada çok önemlidir. Ferdi koltuk sigortası, yolculuğun sonuna kadar meydana gelen kaza, ölüm ve yaralanmalara karşı sigortalayan poliçelerdir. Bayram zamanları gibi yoğun trafiğin yaşandığı bir dönemde kendi güvenliğinizi korumanın en önemli yolu bu sigortanın yapılmasıdır” şeklinde konuştu.

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