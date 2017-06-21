DHA İSTANBUL- BAŞBAKAN YILDIRIM : BU MAHALLENİN İLK HALİNİ BİLİRİM

* Başbakan Binali Yıldırım, teravih namazının ardından çevredekilerle sohbet etti.

* Ümraniye'yi anlatan Yıldırım, "Ev falan yoktu. Sokaklarda tek tük ev vardı. Yolları diz boyu çamurdu. O zamanlar gözümüzün önünde bu mahalle, Ümraniye'nin tamamı oluştu" dedi

Haber: Erhan TEKTEN - Kamera: İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Ümraniye'de teravih namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

Başbakan Yıldırım, dün teravih namazını Ümraniye İlim Sarayı Camisi'nde kıldı. Yıldırım'a, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da eşlik etti. Namazın ardından vatandaşlar, Yıldırım ve beraberindekileri çay içmeye davet etti.

"BU MAHALLENİN İLK HALİNİ BİLİRİM"

Başbakan Yıldırım, burada vatandaşlarla sohbet ederken, "Mübarek günler geldi, gidiyor. Sayılı günler geçti" ifadelerini kullandı. Mahalleli ile konuşurken Yıldırım, mahallenin ilk halini bildiğinin altını çizerek, "Ev falan yoktu. Sokaklarda tek tük ev vardı. Yolları diz boyu çamurdu. Herkes böyle kıt imkanlarıyla gecekondu gibi, iki katlı basit binalar yapardı. Bu dediğim seneler 1980'li yıllar. O zamanlar gözümüzün önünde bu mahalle, Ümraniye'nin tamamı oluştu" dedi.

ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONUŞTU

Sohbet sırasında Başbakan Yıldırım, çocukların eğitimi ile ilgili olarak da, "Herkes mesul olduğu aile bireylerinden, çocuklarından sorumludur. Onları geleceğe bizler hazırlayacağız. Biz imkanları yapacağız. Okuldu, öğretmendi. Herşeyi sağlayacağız. Ama hergün anne baba öğretmen göz kulak olacak. Bunlara çok dikkat edecek" şeklinde konuştu.

Çay sohbetinin ardından Başbakan Yıldırım vatandaşlarla toplu şekilde fotoğraf çektirdi.

Görüntü dökümü:

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-Başbakan'ın vatandaşlarla selamlaşması

-Sohbet etmesi

-Başbakanın konuşmaları

-Toplu fotoğraf çekimi