(Görüntülü Haber) TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi açıldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) BOLU Dağı'nda 7 Haziran'dan bu yana kapalı olan TEM Otoyolu'nun Ankara yönü, derz yenileme çalışmalarının tamamlanması ardından bugün ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla D-100 Karayolu'ndaki araç yoğunluğu sona erdi.TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinin Ankara yönü, 14 gün önce derz yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arasındaki çalışma nedeniyle sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirildi. TEM'in kapanmasından sonra D-100'de başlayan araç yoğunluğu, dün akşam saatlerinde daha da arttı. İtfar vakti ve iftardan sonra gece boyunca oluşan konvoyda sürücüler adım adım ilerledi. Trafik zaman zaman durdu. Kuyruk, D-100'den TEM'e kadar uzadı. Sabah saatlerinde D-100'deki yoğunluk azaldı.Normalde yarın açılması planlanan TEM'deki çalışmalar, D-100 Bolu Dağı geçişinde trafik çilesinin artması üzerine hızlandırıldı. 14 gün önce Kaynaşlı Kavşağı'ndan itibaren kapatılan TEM'in Ankara yönü, çalışmaların tamamlanmasından sonra saat 11.00 sıralarında tekrar açıldı. Karayolları görevlilerinin gerekli işaretlemeleri yapıp dubaları kaldırmasından sonra D-100'deki trafik de normale döndü.