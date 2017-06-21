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Vali Altıparmak merkeze, Karahan Denizli'ye

21 Haziran 2017 12:02

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Valisi Ahmet Altıparmak, Valiler Kararnamesiyle Merkez Valiliği'ne alındı. Denizli Valiliği'ne ise Giresun Valisi Hasan Karahan atandı. 15 Temmuz

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Valisi Ahmet Altıparmak, Valiler Kararnamesiyle Merkez Valiliği'ne alındı. Denizli Valiliği'ne ise Giresun Valisi Hasan Karahan atandı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Denizli'den Ankara'ya havayoluyla 550 komandonun gönderilmesini engellenmesinde büyük çaba harcayan Vali Altıparmak, makamların geçici olduğunu belirterek, "Devletin valisiyiz, bu göreve gelirken nasıl karşıladıysak, başka bir göreve gönderilirken de ayrı düşünceler içindeyiz" dedi.
Denizli Valiliği'ne geçen yıl 1 Haziran'da Erzurum Valiliği'nden atanan Ahmet Altıparmak, bir yıl görev yaptıktan sonra Valiler Kararnamesi'yle Merkez Valiliği görevine atandı. Denizli Valiliği'ne ise Giresun Valisi Hasan Karahan atandı. Vali Ahmet Altıparmak, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Denizli'den Ankara'ya havayoluyla 550 komandonun gönderilmesini Çardak Havaalanı'nda gerekli önlemleri alıp, havaalanının ve ilçenin elektriklerini kestirip, Kayseri'den gelen iki askeri kargo uçağının piste inmesini engellemişti.
Eğitimde Değerler Projesi ile öğrencilerin değerlerle yetişmesi, her okula öğrencilerin vizyonlarını genişletmeleri için kütüphanelerin zenginleştirilmesi, Karahayıt'ta termal sağlık turizminin geliştirilmesi, Ahmet Nazif Zorlu İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması konusunda önemli çalışmalar yapan Vali Altıparmak, mesire alanlarının kirletilmesinin önüne geçmek için de kurumları sık sık uyarıyordu.
Görevlerin ve makamların insanoğlu için geçici olduğunu söyleyen Vali Altıparmak, kararı saygıyla karşıladığını söyledi. Denizli'de görev yaptığı için kendini şanslı hissettiğini, Denizli'nin üreten, çalışan bir kent olduğunu belirten Vali Altıparmak, "Makamlar, koltuklar insanoğlu için geçici görevler. Devletin Valisiyiz, bu göreve gelirken nasıl karşıladıysak, başka bir göreve gönderilirken de aynı duygular içindeyiz. Alınacak, kırılacak, gücenecek bir şey yok. Devletime 9 yıl boyunca şahsıma Vali olarak hizmet etme şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Verilen görevi de saygıyla karşılıyorum" dedi.
Vali Altıparmak, bayram tatilinin ardından Denizli'ye dönüp bir süre kalarak veda ziyaretleri yapacak.
HASAN KARAHAN KİMDİR?
Valiler Kararnamesi ile Denizli Valisi olarak atanan Giresun Valisi Hasan Karahan'ın ikinci görev yeri Denizli olacak. 4 Ağustos 2013 tarihinden bu yana Giresun Valiliği görevine yürüten Hasan Karahan, 1963 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Dikmen'de bitirdi. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1986 yılında Bingöl Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. İngiltere'de yabancı dil eğitimi aldı. Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu'nda İnsan Hakları Daire Başkanlığı görevini yürüten Karahan, Giresun ve Kayseri'de vali yardımcılığı yaptı. 2013 yılında Giresun Valiliği'ne atanan Karahan, son kararnameyle Denizli'ye atandı.
TAVAS KAYMAKAMI, VALİ OLDU
Bu arada son kararname ile Tavas Kaymakamı Osman Varol da, Amasya Valiliği'ne atandı. 2014'ten bu yana Tavas'ta görev yapan Kaymakam Osman Varol, çözüm sürecinde gönüllü olarak Güneydoğu'da görev yapmıştı.

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