Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı olaya 1 gözaltı

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te dün gece husumetli iki grubun birbirine açtığı ateşle kurşun ve saçmalara hedef olan 1'i ağır 5 kişinin yaralanmasına yol açtığı

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te dün gece husumetli iki grubun birbirine açtığı ateşle kurşun ve saçmalara hedef olan 1'i ağır 5 kişinin yaralanmasına yol açtığı saptanan Nurettin Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Şehitkamil İlçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde kurulan tezgahlardan bayram alışverişi yapan 1'i ağır 5 kişinin yaralanmasıyla ilgili yaptığı çalışmada, tüfek ve tabancayı ateşleyen kişilerin birbiriyle husumetli olan Coşkun K., Nurettin Ç., Hasan E. ve Sinan C. olduğunu tespit etti. Bölgedeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelilerden Nurettin Ç.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin sorgulanmasına başlanırken, diğer şüphelilerin de yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Bu arada magandanın ateş etmesiyle kafasına kurşun isabet eden 25 yaşındaki Tülay Gülderen'in ameliyat sırasında kalbinin durduğu ancak yapılan müdahaleyle tekrar hayata döndürüldüğü belirtildi. Gülderen ve diğer 4 yaralının hastanelerde tedavilerinin devam ederken, olayla ilgili valilikten de açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Şoför Ali Caddesi'nde geçmişe dayalı husumet sebebiyle şüpheliler C.K. ve H.E. arasında karşılıklı olarak av tüfeği ve tabanca ile ateş açılması neticesinde meydana gelen olayda, olayla ilgisi bulunmadığı değerlendirilen 4’ü bayan 1’i erkek olmak üzere 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Sağlık kurumlarına sevk edilen yaralı vatandaşlarımızın tedavileri devam etmektedir."