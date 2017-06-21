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(Görüntülü Haber) İspanya'da Onur Haftasından önce cihatçı terör operasyonu 3 kişi gözaltında

21 Haziran 2017 12:00

Filiz Yavuz Madrid, 21 Haziran (DHA)- Madrid LGBTİ Onur Haftası etkinliklerinin hemen öncesinden Madrid polisi, cihatçı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir tanesi ?çok

Filiz Yavuz Madrid, 21 Haziran (DHA)- Madrid LGBTİ Onur Haftası etkinliklerinin hemen öncesinden Madrid polisi, cihatçı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir tanesi ?çok tehlikeli? olmak üzere üç kişi göz altına alındı.İspanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ?çok radikal? olarak tanımlanan 32 yaşındaki Fas uyruklu kişi hakkında, Son zamanlarda Fransa ve İngiltere'deki saldırıları düzenleyen teröristler gibi çok tehlikeli bir profile sahip olduğunu düşünüyoruz? denildi. Açıklamada bu kişinin IŞİD?le bağlantılı olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.Bu insanların ülke güvenliği için açıkça tehdit oluşturduğunu ifade eden bakanlığın açıklaması şöyle devam etti Ülkemizde cihatçı şiddet yaratmak için ikna etmeye çalıştıkları yakın çevrelerindeki insanları da yakalamaya çalışıyoruz.? İspanya'da 2015?ten bu yana 217 cihatçı yakalandıBakanlığa göre 33 ve 38 yaşlarındaki yine Fas uyruklu diğer iki kişi ise IŞİD?le aralarında iletişim kurulmasını bekliyordu.Operasyonun devam ettiği bildiriliyor.İçişleri Bakanlığı İspanya geneleniden 2015 başından itibaren gerçekletirilen operasyonlarda 217, en yüksek seviyenin bir altının temsil eden 4. dereceden terörist saldırı alarmı verdiği 26 Haziran 2015'ten beri de 172 cihatçının yakanladığını duyurdu.Avrupa genelinde ilgi çeken LGBTİ Madrid Onur Haftası etkinlikleri 23 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. 

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