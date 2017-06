(Görüntülü Haber) Fransa Cumhurbaşkanı Macron Paris'te iftara katıldı (2)

Gülten ÖZBEY, PARİS, (DHA) - Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) Paris'te düzenlediği iftar programına başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere birçok siyasetçi yer aldı. 2007 yılında dönemin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’den 10 yıl sonra yeniden bir cumhurbaşkanı CFCM’in iftarında yer aldı.İftara Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra İçişleri Bakanı Gerard Collomb, bazı Fransız siyasetçiler, dini liderler, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Din Hizmetleri Müşavir Vekili Fevzi Hamurcu, Cezayir ve Suudi Arabistan'ın Paris büyükelçileri ile Fransa Yahudi Din Adamları Kurulu Başkanı Joel Mergui ve Fransa Protestan Federasyonu Başkanı François Clavairoly gibi dini temsilciler ve bazı gazeteciler de katıldı.Macron Fransa'da İslam'ın liderlerine fanatizme karşı "savaşma" çağrısında bulunduCumhurbaşkanı Macron Fransa'da İslam'ın liderlerine fanatizme karşı "savaşma" çağrısında bulundu. Macron, "Düşünce ve inanç özellikle genç kuşaklar arasında temel zeminde devam etmelidir. İmamları Fransa’da eğitmek ve böylece Cumhuriyet'in değerlerine adapte etmek önemlidir" dedi.Cumhurbaşkanı Macron Ocak 2015 yılından bu yana Fransa'da 239 kişinin ölümüne neden saldırılar karşında Müslüman liderlerin aldığı tavra teşekkür etti.İçişleri Bakanı Gérard Collomb de "Hükümet ve Müslüman yetkililer ortak savaşmalı ve mücadele etmeli" dedi.Hollande hiç katılmadı2007’den beri, Fransa İslam Konseyi tarafından düzenlenen iftara Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım olmamıştı. François Hollande’ın hiç katılmadığı davette hükümeti dönemin İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve temsil etmişti.Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Gérard Collomb ile yemek süresince sohbet etti.Büyükelçi Musa İftar sonrası değerlendirmede bulundu. Büyükelçi, "Bu yıl bizim için önemli çünkü nöbet değişiminde Türk kökenli Fransız vatandaşı Ahmet Ograş, Fransa Müslümanları Konsey’inin başkanlığını üstlenecek. Bu toplumumuz için önemli bir aşamayı teşkil eder. Biz kendisini destekliyoruz. Yerel makamlarla sürekli iştiare içinde olmasını toplumun nabzını tutabilecek bir icraat sergilemesini önerdik” dedi.Büyükelçi, Macron’nun farklı inaçlara gösterdiği yakınlığı Müslümanlara da gösterdiğini; bunun çok önemli olduğunu, siyasi söylemlerinde her inanç kesimine aynı mesafede olacağı ipuçlarını verdiğini söyledi. Musa, ”Cumhurbaşkanlarının böyle özel bir ayda bizle olması memnun etti. Bizler de Fransa’daki Müslüman kitlenin, takriben yedi yüzbin kişinin temsilcileri olarak burada bu gelişmeden çok mutlu olduk. Bu her şeyden önce bu ülkedeki sosyal barışa, ahenge, uyuma daha fazla hizmet edecek bir gelişmedir. Mutluluğumuzu, memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum” dedi.Büyükelçi Musa ayrıca “Önümüzdeki dönemde güzel şeyler olacak. Cumhurbaşkanımız ile Macron arasında yakın bir yaklaşım olduğunu biliyoruz. Onların ortaya koymuş olduğu siyasi iradeyi biz de yetkilerimiz ve görevimizle sınırlı kalmak kaydı ile daha ileri götürmek üzere elimizden gelen her türlü çabayı edeceğiz" dedi.Bir temmuzda Fransa Müslüman Konsey Başkanı olacak olan Ahmet Ograş ise "2007’den beri ilk kez cumhurbaşkanı İslam Konseyi iftarına katılıyor. Bu Müslümanlar için çok güzel bir jest. Fransa’daki Müslümanlar olarak devletin en üst seviyede bizi kabul ettiğini gösteriyor bu çok önemli” dedi.