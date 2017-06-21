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THY'den yolcuya Miniport rahatlığı

21 Haziran 2017 12:08

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) Türk Hava Yolları bir süre önce Atatürk Havalimanı ile Taksim arasında bagaj taşıma hizmeti sunan Miniport uygulamasının kapsamını genişleterek

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) Türk Hava Yolları bir süre önce Atatürk Havalimanı ile Taksim arasında bagaj taşıma hizmeti sunan Miniport uygulamasının kapsamını genişleterek yolcularının bagajlarını anlaşmalı otellerden de alacak. Böylece Türk Hava Yolları yolcuları, bagajlarını anlaşmalı otellere de bırakabilecek ve uçuşları öncesinde ve sonrasında zamanları olduğu sürece rahatça kenti gezebilecekler.

İlk olarak 2016 yılının Mayıs ayında hayata geçirilen uygulamada Türk Hava Yolları yolcuları, bagajlarını İstanbul’a gelişlerinde Atatürk Havalimanı’nda veya otel check-out’ları sonrası Taksim’de Miniport ofisine teslim edebiliyor; kendileri gün içinde fuar, toplantı, kültür ya da alışveriş turu gibi  etkinliklere katılırken, bagajları Miniport ile taşınıyordu.

Yeni anlaşmalar ile birlikte, otel –havalimanı –otel arasında da hizmet vermeye başlayan uygulama; Marriott, The Ritz Carlton ve Pera Palace otellerinden de bu hizmetin verileceği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak THY Ürün ve Hizmet Yönetimi Müdürü Emre Çevik yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türk Hava Yolları yolcuları, seyahatleri öncesinde veya sonrasında belirtilen otellerden birinde konaklıyorsa otelin resepsiyonuna ya da Miniport ofislerine bagajlarını teslim ederek uçuşları sonrası ya da uçuşlarına kadar olan zamanı kendilerine ayırabilecek.Yolcumuz, Miniport ofisine ya da otel resepsiyonuna uğrayarak uçuş bilgilerini görevliye bildirir.Bagaj teslim alınır ve karşılığında bagaj teslim fişi verilir. Yolcumuzun bagajı, Taksim Miniport ofisinden Atatürk Havalimanı dış hatlar metro katındaki Miniport ofisine, Aras Kargo aracılığıyla taşınır.Yolcumuz, bagajını Atatürk Havalimanı’ndaki Miniport ofisinden teslim alır, check-in alanındaki kontuarlara teslim eder ve biniş kartını alır. Miniport bagaj taşıma hizmetimiz, Atatürk Havalimanı’ndan Taksim doğrultusunda ve anlaşmalı oteller ile Atatürk Havalimanı arasında da gerçekleştirilebilir.Miniport bagaj taşıma hizmetimiz, özel güvenlik kriterleri gerektiren uçuş noktaları olan Amerika, İsrail, Kanada, İngiltere’ye seyahat eden yolcularımız için geçerli değildir.”

(FOTOĞRAF)

 

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