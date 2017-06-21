(Görüntülü Haber) Büyük İskender'in fethedemediği Termessos'ta 2300 yıllık yol bulundu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TARİHTE Büyük İskender'in alamadığı şehirlerden biri olan Antalya'daki Termessos Antik Kenti'nde 2300 yıllık yeni yol bulundu.Antalya kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta, 1665 metre yükseklikteki Güllük Dağı'nın tepesinde doğal bir platform üzerine kurulan antik kent Termessos'ta, 2300 yıllık tarihe sahip yeni yol bulundu. Daha önce hiç kazı yapılmamış ve görkemli yapısını korumaya devam eden antik kentte çalışmaları inceleyen Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, bulunan yolun kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Termessos ile Attaleia arasındaki yolun erken dönemlerden bu yana kullanılmış olma ihtimali üzerinde durduklarını kaydeden Karabayram, “Yenice Boğazı tüm zamanlarda Pisidua'yı denize bağlayan tek doğal güzergahtır. İskender'in de kullandığı öngörülen bu yolun bir kısmı bugünkü asfalt yolun altında kalmıştır" dedi.İSKENDER DE BU YOLU KULLANDICemil Karabayram, daha hiç kazı çalışması yapılmamış olan Termessos'ta ilk defa bu yıl Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla bir bilim kurulu oluşturulduğunu söyledi. Çalışmalar için planlama yapıldığını kaydeden Karabayram, şöyle konuştu:“Bu kent çok iyi korunmuş ama ne yazık ki kentte arkeolojik kapsamlı bir çalışma yapılmamış. Sur duvarlarında çalışmalara başladık. Çalışmalar esnasında güneye doğru giden büyük bir ana yol bulduk. Bu buluntunun bizim için önemi çok büyük. Merdivenler ve geçiş güzergahları da bulundu. Çalışmalarla Termessos o ihtişamlı görünümüne tekrar kazandırılacak. Bugüne kadar yola yönelik veri yoktu. Artık elimizde 2300 yaşında bir yol var ve bütün orijinalliğini koruyor. Yol depremlerden etkilenmiş ama önemli zarar görmemiş. Turizm için büyük bir kazanç. Çalışmalar bittiğinde insanlar 2300 yıllık yolda gezebilecek. İskender'in de bu yolu kullandığına yönelik öngörülerimiz var." Karabayram, Antalya Valiliği'nin ilk etapta çalışmalar için 2 milyon lira ödenek verdiğini kaydetti.'İSKENDER: BIRAKIN KALSIN'Termessos Antalya'nın kuzeyinde Pisidia bölgesine ait çok önemli bir kent. Luvi halklarından Solymler tarafından kuruldu. Büyük İskender M.Ö. 333'de burayı kuşattı, ancak ele geçiremedi. Bugünkü kalıntılar Hellenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait. Kentin yapılarının kalitesi ve korunmuşluk durumu iyi. Termessos mezarlıkları ile de göz kamaştırıyor. Kentte her dönemden ve tipten mezar bulunuyor. Termessos'u alamayan İskender'in, “Bırakın kalsın, yolum daha çok uzun benim, ordumu bu kartal yuvasının önünde kaybedemem" dediği dte rivayetler arasında.