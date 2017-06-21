Ahmet Şık'ın annesi: Adaletin olmadığı yerde yaşam olmaz

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - TUTUKLU gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık, "Başlatılan adalet yürüyüşünün başarılı olması için dileklerimi canı gönülden iletiyorum. Adaletin

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - TUTUKLU gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık, "Başlatılan adalet yürüyüşünün başarılı olması için dileklerimi canı gönülden iletiyorum. Adaletin olmadığı yerde yaşam olmaz, hiçbir şey olmaz. Adalet, adalet, adalet" dedi.

Ankara'da iki yıl önce yaşanan bombalı saldırıda yaşamını yitiren EMEP MYK üyesi Korkmaz Tedik şahsında ölen 101 kişi için bu yıl ikincisi düzenlenen 'Geleneksel 101 Korkmaz İnsan, Barış ve Dostluk Turnuvası', Antalya Konuksever Stadyumu'nda yapıldı. Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından organize edilen ve Muratpaşa Belediyesi tarafından desteklenen turnuvaya, bu yıl siyasi parti, işçi sendikaları, kamu emekçileri, gençler, öğrenciler, dernekler, Alevi kurumları ve sosyal grupların kurduğu 6'sı kadın olmak üzere 48 futbol takımı katıldı.

Turnuva düzenlenen ödül töreniyle son buldu. Turnuvada erkekler kategorisinde birinciliği Habibler Gençlik kazanırken, Alevi Gençlik Platformu ikinciliği aldı. Kadınlarda ise birinciliği Alyazma Kadın Takımı elde ederken, ikinci Yavuzeli Derneği Kadın Takımı oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık, KHK'larla ihraç edilen akademisyen Suzan Yazıcı, Muratpaşa Belediye Başkanlığı adına İclal Çakır, şair Şükrü Erbaş, DİSK Genel-İş temsilcisi, KESK'e bağlı sendikaların şube başkanları ve Antalya Demokrasi Güçleri temsilcileri verdi.

Kupa töreninde konuşan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, katliamda sorumluluğu olanların cezalandırılması için mücadele ve adalet taleplerinin sürdüğünü söyledi. Gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık ise konuşmasında özgür basın, özgür insan, özgür ülke vurgusu yaptı. Fatma Şık, “Başlatılan adalet yürüyüşünün başarılı olması için dileklerimi canı gönülden iletiyorum. Adaletin olmadığı yerde yaşam olmaz, hiçbir şey olmaz. Adalet, adalet, adalet. Adaletin terazisi bozuk, düzelir inşallah. Cümle masumlara özgürlük diliyorum" diyerek, kazanan takıma kupasını verdi.

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