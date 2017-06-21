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Motosiklet kazasında öldü

21 Haziran 2017 13:39

Erol KAÇMAZ/ İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de amatör futbol takımında oynayan, bir müzik grubunda solistlik yapan Oğuzhan Subaşı, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Erol KAÇMAZ/ İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de amatör futbol takımında oynayan, bir müzik grubunda solistlik yapan Oğuzhan Subaşı, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.
Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Amatör spor kulüplerinden Şirinspor'da oynayan, aynı zamanda bir müzik grubunda yer alan Oğuzhan Subaşı yönetimindeki motosikletin kontrolünü kaybederek yola savruldu. Kazada Oğuzhan Subaşı hayatını kaybetti. Oğuzhan Subaşı'nın ölümü üzüntü yaratırken, cenazesi yarın Şirinsulhiye Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

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