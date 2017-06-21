Karesispor hızlı başladı

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımı Karesispor, Antrenör Fahri Güler'le yola devam etme kararı alırken, Bursaspor'dan Şahin Ekmen ve Eskişehir

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımı Karesispor, Antrenör Fahri Güler'le yola devam etme kararı alırken, Bursaspor'dan Şahin Ekmen ve Eskişehir Basket'ten Kerem Gülmez'i transfer ederek takımı güçlendirdi. Kurulduktan sonra 2 yılda TBL'ye çıkan Karesispor'da Fahri Güler, yeni sezonda da takımın başında olacak.

Karesispor'la şampiyonluk yaşayan Enver Ekmen'in kardeşi olan yeni transferlerden Şahin, Bursaspor ile play off oynama başarısı gösterdi. 28 yaşında ve 2.03 cm. boyundaki tecrübeli oyuncu, TBL'de 10 sayı, 3.7 ribaund, 1.7 asist ortalamalarıyla görev yaptı. 23 yaşında, 1.91 boyundaki Kerem ise geçen sezonu 3.6 sayı, 1.1 ribaund, 1 asistle tamamladı. İki oyuncu için yarın imza töreni düzenlenecek.

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