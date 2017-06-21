Evlenme vaadiyle cinsel istismara beraat

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde evli 20 yaşındaki O.Y., aynı yaştaki B.B. adlı kıza, eşinden boşanacağını söyleyerek cinsel istismarda

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde evli 20 yaşındaki O.Y., aynı yaştaki B.B. adlı kıza, eşinden boşanacağını söyleyerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti.

Geçen yıl Haziran ayında meydana gelen olayda evli O.Y., köyünde yaşayan B.B. ile arkadaşlık kurdu. O.Y., iddiaya göre eşinden boşanıp evleneceğini söylediği B.B.'yi aracıyla ormanlık alana götürüp ilişkiye girdi. Daha sonra bir kaç kez daha kız ile ilişkiye girdiği ileri sürülen O.Y., ardından ayrıldı.

B.B.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan O.Y., 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından açılan davanın karar duruşmasında hazır bulundu. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada suçlamayı kabul etmeyen O.Y., genç kızla rızasıyla ilişkiye girdiklerini söyledi. B.B. ise sanığın önce kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini, daha sonra evleneceklerini söyleyerek kandırdığını ileri sürdü.

Mahkeme, sanık O.Y.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair olay tespit tutanağında zorlama izine rastlanılmadığı, her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediğine kanaat getirerek 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği beraatine karar verdi.