DHA İSTANBUL - ŞORT GİYEN ÜNİVERSİTELİ KIZA SALDIRAN E.K "VERGİ SUÇUNDAN" CEZAEVİNDE 

* Minibüsteki saldırı sonrası serbest bırakılan saldırgan için bugün çıkan gözaltı kararında saldırganın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve

* Minibüsteki saldırı sonrası serbest bırakılan saldırgan için bugün çıkan gözaltı kararında saldırganın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarını işlediği iddia ediliyor.



Haber: Ramazan EĞRİ - İstanbulDHA

Üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a Pendik'te bir minibüste şort giydiği için saldıran kişinin bir başka suçtan hakkında verilen mahkumiyet kararı nedeniyle cezaevine konulduğu ortaya çıktı. Minibüsteki saldırı sonrası ifade veren E.K bu olayla ilgili olarak serbest bırakıldı. Ancak adli işlemlerin sürdüğü sırada E.K' nın "Vergi kanuna muhalefet" ten suçlu bulunduğu ve 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. E.K bu suçun infazı için Cezaevine teslim edildi.

Bu arada minibüsteki saldırı soruşturmasında da bir gelişme yaşandı. Başsavcılık serbest bırakşüphelininin yakalanması için talimat verdi, E.K hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararında saldırganın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarını işlediği iddia ediliyor.



Görüntü Dökümü:

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- Sağlam'ın olayı anlatması

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- Minibüs detayları