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Portekiz’deki yangın 3 gündür devam ediyor

21 Haziran 2017 13:40

Filiz Yavuz / Madrid, 21 Haziran (DHA)- Portekiz’de üç gündür süren yangın hala kontrol altına alınamadı. 

Filiz Yavuz / Madrid, 21 Haziran (DHA)- Portekiz’de üç gündür süren yangın hala kontrol altına alınamadı. 

Ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak tanımlanan yangın, olumsuz hava koşullarının etkisiyle Kuzey’e doğru ilerliyor. 64 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketindeki yaralı sayısı 204’e yükseldi.

Başbakan Antonio Costa’nın “son zamanların en büyük insanlık trajedisi” olarak tanımladığı yangın, sıçrayarak devam ediyor.  Yangının ilk çıktığı Pedrogao Grande ormanlık alanına 40 km uzaklıktaki Góis ve Pampilhosa da Serra bölgelerinde dün akşam saatlerinde 30, yangının yayılmaya devam etmesi üzerine ise gece saatlerinde 3 köy tahliye edildi. Ayrıca Sierra de Lousã ile bağlantıyı sağlayan 112 ulusal karayolu da trafiğe kapatıldı. 

Ancak Ulusal İtfaiye Komutanlığı yardımcısı Pedro Nunes sabah saatleri itibariyle Gois bölgesinde 5 farklı yerde devam eden yangının bir kısmının söndürüldüğünü açıkladı.

Haberleşme sistemi çöktü

Yangın söndürme çalışmalarında aralarında itfaiyecilerin, Kızıl Haç çalışanlarının ve askerlerin bulunduğu 3 binden kişi aktif olarak görev yapıyor. İspanya, İtalya, Fransa ve Fas da yangın söndürme ve yangından etekilenen bölgelerdeki destek çalışmalarına katılıyor.

Portekizli yetkililere göre hava koşulları yangının söndürülmesine olumsuz etkiliyor. Ayrıca yangın söndürme ekipleri arasındaki iç iletişimi sağlayan Acil Durumlar ve Güvenlik Ağı Birleşik Sisitemi’nin (SIRESP) çökmesinin de çalışmaları olumsuz etkilediği gelen bilgiler arasında.

İtfaiye şefi Vítor Vaz Pinto basın mensuplarına bu sabah yaptığı açıklamada yangın söndürme çalışmaları sırasında SIRESP’in çökmesi gibi “küçük başarısızlıkların” yaşandığını itiraf etti.

Uçağın düşüp düşmediği belirsizliğini koruyor

Canadair tipi bir itfaiye uçağının dün akşam üstü saatlerinde düşüp düşmediği konusu ise belirsizliğini koruyor. 

Itfaiye şefi Vítor Vaz Pinto basın mensuplarına dün sistemde uçağın kaza yaptığına dair bir uyarı gördüklerini ve bunu yerel yöneticilere ilettiklerini söyledi. Yerel basının dün görgü tanıklarına ve sivil koruma ekiplerine dayanarak verdiği uçak düşme haberini ise akşam saatlerinde Devlet bakanı Jorge Gomes yalanlamıştı.

“Yol neden zamanında kapatılmadı?"

Öte yandan yangının üç gündür söndürülememesi eleştirileri de beraberinde getirdi. Her ne kadar başbakan ve muhalefet liderleri de dahil olmak üzere “eleştirinin değil birlikte çalışmanın zamanı” olduğu konusunda açıklamalar yapsa da “eleştiri içeremeyen” soruların sorulması gerektiğinde hemfikirler. Sosyalist başbakan António Costa, Ulusal Cumhuriyet Muhafızlarının yetkililerine neden ölüm tuzağına dönüşen N236 yolunun zamanında kapatılmadığını sordu. Muhalefet ise bu kadar ormanlık alana sahip ülkede Orman Güvenlik Kurumunun olmamasını gündeme getirdi. Ulusal basında ise iki yılda bir yenilenmesi gereken Yangınla Mücadele Planı’nın dört yıldır yenilenmediğine dair haberler çıkıyor.

64 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketindeki yaralı sayısı 204’e yükseldi. Yaralılardan biri çocuk, ikisi sivil ve dördü itfaiyeci olmak üzere 7 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor.

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