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Tahliye kararı verilen Hüseyin Çapkın cezaevinden çıktı (2)

20 Aralık 2017 00:00

İdris TİFTİKÇİ-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik davada, aralarında eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 4

İdris TİFTİKÇİ-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik davada, aralarında eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme ayrıca, Hüseyin Çapkın hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verdi. 
Kararın ardından; eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden saat 23.20 sıralarında salıverildi.
Eşi Nurten Çapkın, Hüseyin Çapkın'ı, cezaevi önünde sarılarak karşıladı.
Basın mensuplarının soruları üzerine Hüseyin Çapkın, "Uzun konuşmayacağım, Türk adaletine güvendik. Çok şükür tahliye olduk. Başka söyleyecek bir şeyim yok." dedi.
Bir gazetecinin "Sayın Mehmet Ağar mahkemeye geldi" demesi üzerine Çapkın "Teşekkür ederim, o mahkemenin işi, teşekkür ederim" şeklinde karşılık verdi. 
"Mehmet Ağar mı kefil oldu?" şeklindeki soruya ise Çapkın, "Kefalet yok bu işte. Sağ olsun, herkes ne biliyorsa onu söylediler. Herkes, kim ne biliyorsa öyle söylediler. Teşekkür ederim" şeklinde yanıt verdi.
"Ev hapsi ile ilgili bir şey söyleyecek misini?" sorusunu ise Çapkın "Hayır, teşekkür ederim" şeklinde cevapladı. Çapkın daha sonra kendisini bekleyen araca binerek oradan ayrıldı. 
(FOTOĞRAF)

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