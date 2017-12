Hakan Atilla için ABD'de söz jüri heyetinde 

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 19 Aralık (DHA) - New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde 28 Kasım'da başlayan ve Reza Zarrab'ın tanık, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 19 Aralık (DHA) - New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde 28 Kasım'da başlayan ve Reza Zarrab'ın tanık, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da sanık olarak yargılandığı hızlandırılmış duruşmaların sonuna gelindi. Yargıç Richard Berman'ın, yarın sabah duruşmalarla ilgili jüri heyetini bilgilendirmesi ve dosyayı teslim edip karar için yetkilendirmesi bekleniyor. Bu aşamadan sonra söz sırası on iki kişilik jüri heyetinde olacak. Jüri heyeti aralarında tartıştıktan sonra Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar verecek.

Yasalara göre on iki jüri üyesinin tamamının, Atilla'nın, 'suçlu' veya 'suçsuz' olduğuna oy birliğiyle karar vermesi gerekiyor. Jüri, yargıcın kendilerine yetki vermesinden itibaren kararını hemen verebilir. Ancak, eğer oy birliği sağlanamaz ve görüş ayrılıkları olursa karar süreci uzayabilir. Yargıç Berman, jürinin oy birliğiyle karara ulaşmasının ardından ileri bir tarihte yapılacak duruşmada, eğer suçlu bulunursa Atilla ve suçlamaları kabul eden Reza Zarrab'ın alacağı cezaları belirleyecek. Yargıç Berman, Atilla'nın jüri üyeleri tarafından suçsuz bulunması halinde ise yalnızca hakkındaki suçlamaları kabul eden Zarrab'ın alacağı cezanın belirlenmesi için karar duruşması yapacak.

Bugün yapılan duruşmada, Atilla'nın savcılık ve savunma tarafından çapraz sorgulanmasının ardından, taraflar kapanış konuşmalarını yaptı. Savcılık, ABD'nin, İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlarını birçok kez işlediği gerekçesiyle, jüri üyelerinden Atilla'yı suçlu bulmalarını istedi.

Savunma ise jüri üyelerinin dikkatini Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan ile İran aslı işadamı Reza Zarrab'a yönlendirmeye çalıştı. Hakan Atilla'nın masum olduğunu, asıl suç işleyenlerin rüşvet ilişkilerine de giren Zarrab ile Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan olduğunu söyleyen savunma avukatları, "Atilla, FBI ile anlaşarak tanık olan Reza Zarrab'ın ifadeleri yönünde suçlanıyor. Zarrab'ın ne kadar sahtekar ve yalancı biri olduğunu kendisinin ağzından duydunuz. O kadar çok yalan söylüyor ki, yalan söylediğini dile getirirken bile kendisine inanasınız gelmiyor. Savcılığın elinde Atilla'nın suçlu olduğunu gösterecek deliller yok. Bu masum adamın, eşinin, oğlunun yanına dönmesi için adaletten yana olun ve suçsuzluğunu onayın" dedi.