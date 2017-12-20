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VİRAJI DÖNEMEYİNCE 100 METRE AŞAĞI UÇTU: 2 YARALI 

20 Aralık 2017 04:04

Haber- Kamera: Ozan URAL Akın ÇELİKTAŞ /İstanbul DHA

Haber- Kamera: Ozan URAL Akın ÇELİKTAŞ /İstanbul DHA
Kağıthane'de virajı alamayan bir otomobil, bariyerleri parçalayarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 02.00 sıralarında Sadabad-2 Viyadüğü girişinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 34 EU 8301 plakalı otomobil, viyadük altında Edirne istikametinden Ankara istikametine döndüğü sırada virajı alamayarak bariyerleri parçaladı ve 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla  sürücü ve yanındaki yaralı arkadaşı  Şişli Hamidiye Etfal  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
--------------
-Kaza yeri
-Polis ekipleri
-Sağlık ekipleri
-Yaralıların ambulanstaki görüntüleri
-Kazanın olduğu viraj
-Genel ve detaylar
 

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