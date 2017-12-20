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DHA YURT BÜLTENİ-20

20 Aralık 2017 05:49

Ahırda yangın paniği

Ahırda yangın paniği

Karaman'da bir ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 50 büyükbaş hayvan da ahırdan tahliye edildi. 

Yangın, akşam saatlerinde Urgan Mahallesi 1991 Sokaktaki Murat Çapar'a ait ahırda meydana geldi. Ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine durumu fark eden  çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Bu sırada ahırdaki 50 büyükbaş hayvan çevredekiler tarafından ahırdan çıkartıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.  Karaman Belediyesi'ne bağlı Veteriner Hizmetleri ekipleri de büyükbaş hayvanları kontrol etti. Soruşturma sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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- İtfaiyenin müdahalesi 
-Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

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Huzurevinde 7 kişi, pastadan zehirlendi
 
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, huzurevinde 7 kişi, yedikleri pastadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kocatepe Mahallesi'ndeki Gölcük Huzurevi'nde kalan 7 kişi, pasta yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayeti görülen huzurevi sakinlerinden 3'ü, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne, 2 kişi özel bir hastaneye, 2 kişi ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Tedavi altına alınanlardan görüntü
-Röp.
-Ambulanstan görüntü

Haber: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

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Kendisini bıçaklayanlardan kaçarak polise sığındı

ADANA'da, bar çıkışında kimliği belirsiz kişilerle kavga eden Ozan Ö., darp edilip, bacaklarından bıçaklandı. Olay yerindeki aracına binip kendisini bıçaklayanlardan kaçarak polise sığınan Ozan Ö., hastanede tedavi altına alındı. 
Olay, saat 02.30 sıralarında Merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bar çıkışı kimliği belirsiz kişilerle tartışan Ozan Ö., darp edilip, her iki bacağından da bıçaklandı. Kendisini bıçaklayanlardan kaçarak 34 FZ 9712 plakalı panelvanına binen Ozan Ö., olay yerinden uzaklaştı. Ziyapaşa ve Turhan Cemal Beriker bulvarlarının kesiştiği kavşakta maddi hasarlı bir kazayla ilgilenen polisleri gören Ozan Ö., yardım istedi. Polislere, kendisini darp edip bıçaklayan kişileri tanımadığını söyleyen Ozan Ö., ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ozan Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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- Olay yerinen görüntü
- Aracının içinde yarı baygın oturan Ozan Ö.
- Sağlık görevlilerinden görüntü
- Sağlık görevlilerinin Ozan Ö.'yü araçtan indirip sedyeye yatırması
- Ozan Ö.'nün sedye ile ambulansa taşınması
- Ambulans ve Ozan Ö.'nün aracından görüntü
- Polislerin panelvanı incelemesi
- Ambulansın gidişi
- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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